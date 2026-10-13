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¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad

Su inesperado fallecimiento ocurrió apenas dos días después del primer aniversario de su compromiso matrimonial

Octubre 12, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad

¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad

Getty Images

La muerte de RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, ha causado conmoción entre sus seguidores. El actor falleció a los 34 años, dejando atrás una trayectoria en la televisión y una historia de amor con Kennedy Suarez, la mujer con quien planeaba llegar al altar.

El fallecimiento ocurrió el 12 de octubre de 2026, apenas dos días después del primer aniversario de su compromiso matrimonial, anunciado en exclusiva por la revista People en 2025.

¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad

¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad

Adela Loconte/Variety via Getty Images

¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte?

Kennedy Suarez, quien trabajaba en el área de Recursos Humanos, mantenía una relación sentimental de aproximadamente cinco años con el actor. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes, pues ambos fueron amigos durante más de una década antes de convertirse en pareja.

El 10 de octubre de 2025, durante el cumpleaños número 30 de Kennedy, Mitte le propuso matrimonio en una gala benéfica celebrada en California. En aquel momento, el actor compartió con People su emoción por comenzar una nueva etapa junto a ella, asegurando que Kennedy significaba todo para él y que esperaba con ilusión las aventuras que vivirían juntos.

¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad

¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad

IG: @RjMitte

Kennedy es mi todo y no puedo esperar para comenzar oficialmente nuestra vida juntos y descubrir qué aventuras nos esperan.
RJ Mitte

La pareja residía en Brownsville, Texas, y aunque habían anunciado sus planes de boda, no existe confirmación pública de que se hubieran casado antes del fallecimiento del actor. Su historia de amor cobra un significado especialmente emotivo tras la muerte de Mitte, quien había expresado públicamente su deseo de construir un futuro junto a Kennedy.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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