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Acusan a la prometida de RJ Mitte de darle un ultimátum que lo enfrentó a su madre antes de su muerte

Nueva información revela la crisis familiar que vivía RJ Mitte antes de su muerte, donde se acusa a su prometida, Kennedy Suarez, de obligarlo a elegir entre ella y su madre.

Octubre 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
Acusan a la prometida de RJ Mitte de darle un ultimátum que lo enfrentó a su madre antes de su muerte

Acusan a la prometida de RJ Mitte de darle un ultimátum que lo enfrentó a su madre antes de su muerte

Getty Images

A pocos días de la muerte de RJ Mitte, protagonista de Breaking Bad, a los 34 años, han comenzado a surgir detalles sobre las dificultades que enfrentaba, entre ellas la falta de oportunidades laborales y las preocupaciones económicas.

Sin embargo, nueva información pone en la mira a su prometida Kennedy Suarez, quien ha sido señalada de poner al actor entre la espada y la pared, al obligarlo a elegir entre ella y su madre, Dyna Mitte, desatando una fuerte crisis familiar para el actor.

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El ultimátum que Kennedy Suarez puso a RJ Mitte antes de su muerte: ella o su madre

De acuerdo con el portal TMZ, Kennedy, la prometida de RJ, tenía fuertes diferencias con su madre, Dyna Mitte, por lo que habría exigido al actor de Breaking Bad que tomara una decisión y eligiera entre ella y su madre.

Las mismas fuentes aseguran que kennedy no estaba de acuerdo en que Dyna interfiriera constantemente en su relación, lo que habría provocado fuertes discusiones que la llevaron a poner el ultimátum a RJ.

Sin embargo, RJ mantenía un vínculo muy estrecho tanto con su madre como con su hermana, Lacianne, por lo que no estaba dispuesto a ceder a las exigencias de su prometida y distanciarse de su familia.

Las fuentes indicaron que los conflictos sentimentales pesaban sobre el actor durante las semanas anteriores a su fallecimiento y que se le había visto afectado emocionalmente.

RJ Mitte y su madre, Dyna Mitte

RJ Mitte y su madre, Dyna Mitte

Amanda Edwards/Getty Images

Los preparativos de boda de RJ Mitte y su prometida Kennedy Suarez

RJ Mitte y Kennedy Suarez se conocían desde hace más de una década; sin embargo, su relación sentimental comenzó hasta el 2020, y cinco años después, RJ sorprendió a Kennedy con una propuesta de matrimonio el 10 de octubre de 2025, justo el día de su cumpleaños.

Se dice que los conflictos económicos del actor también habrían afectado a sus planes y preparativos para su boda; sin embargo, TMZ ha señalado que una semana antes de la muerte de RJ, seguían comprometidos, pero no está claro si habían terminado su relación durante los últimos días.

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