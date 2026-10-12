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Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

El actor estadounidense, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie protagonizada por Bryan Cranston, falleció en Texas.

Octubre 12, 2026 • 
Tania Franco
Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Michael Kovac/Getty Images for EJAF

El mundo del entretenimiento está de luto tras darse a conocer la muerte de RJ Mitte, actor reconocido internacionalmente por su participación en Breaking Bad, quien falleció el 12 de octubre de 2026, a los 34 años, en Texas, Estados Unidos.

La noticia ha generado reacciones entre los seguidores de la serie, donde Mitte dio vida a Walter White Jr., hijo de Walter White, el personaje interpretado por Bryan Cranston. Aunque sus representantes confirmaron el fallecimiento, las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación.

Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Michael Buckner/Getty Images

¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

De acuerdo con información publicada por TMZ, que cita a una autoridad local, RJ Mitte habría muerto por suicidio. Sin embargo, hasta el momento, sus representantes no han confirmado oficialmente esta versión. Otros medios estadounidenses, como People y Entertainment Weekly, también informaron sobre el fallecimiento del actor, sin establecer una causa definitiva.

Por ello, es importante distinguir entre los reportes preliminares y la información oficialmente confirmada mientras continúan las investigaciones. Más allá de su trayectoria como actor, RJ Mitte destacó por su compromiso con la representación de las personas con discapacidad dentro de la industria del entretenimiento.

Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Tommaso Boddi/WireImage

Al igual que su personaje en Breaking Bad, Mitte vivía con parálisis cerebral, una condición sobre la que habló públicamente en distintas ocasiones. A lo largo de su carrera, aprovechó su reconocimiento para promover una mayor inclusión en Hollywood y defender la importancia de que las personas con discapacidad tuvieran oportunidades frente a las cámaras.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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