La vida de RJ Mitte después de Breaking Bad: presión por el éxito, problemas económicos y la causa de su muerte

El pasado 12 de octubre se dio a conocer una noticia que conmocionó a familiares, amigos y seguidores de RJ Maite, el actor que alcanzó la fama gracias a su interpretación como Walter White Jr. en la aclamada serie de televisión Breaking Bad, fue encontrado sin vida en su residencia de Brownsville, Texas.

De acuerdo con su representante, RJ Mitte murió por suicidio, una noticia que ha también ha despertado interrogantes sobre las dificultades que el actor enfrentaba lejos de las cámaras y que hoy vuelven a tomar relevancia.

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La vida de RJ Mitte después de Breaking Bad y las dificultades que enfrentó lejos de las cámaras

RJ Mitte tuvo que experimentar que la fama, no siempre garantiza la estabilidad económica ni una carrera libre de dificultades, el actor que además se encontraba preparando su boda con Kennedy Suarez, su pareja desde hace 5 años, y con quien tenía numerosos planes a futuro, vivió situaciones que le generaron mucho estrés.

La presión de triunfar y seguir vigente tras Breaking Bad

Ya sabemos que RJ Mitte alcanzó la fama a los 14 años al interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad; sin embargo, igualar el éxito de la serie se convirtió en un desafío profesional y personal.

El actor confesó que quería superar el éxito de Breaking Bad, pero reconoció que se había impuesto expectativas muy altas desde joven, y la dificultad para encontrar papeles que estuvieran a la altura de sus aspiraciones le generaba frustración, mientras que su parálisis cerebral también limitaba las oportunidades de interpretar ciertos personajes.

“Estuve pagando para mantener mi carrera en marcha”, recordó en una entrevista.

La vida de RJ Mitte después de Breaking Bad y las dificultades que enfrentó lejos de las cámaras Rodin Eckenroth/FilmMagic

El fraude que sufrió RJ Mitte tras Breaking Bad y la deuda que tardó 10 años en saldar

En noviembre de 2025, RJ Mitte habló en el podcast The Iced Coffee Hour sobre sus dificultades financieras y explicó que, pese al éxito de Breaking Bad, sus ganancias no fueron tan elevadas como muchos podrían imaginar.

“Pagué más en impuestos de lo que recibí por Breaking Bad”, afirmó durante la entrevista, y desmintió las estimaciones que situaban su fortuna entre tres y cinco millones de dólares y aclaró que esa cifra se aproximaba más a sus ingresos acumulados que al dinero que conservaba.

Sin embargo, sus problemas financieros comenzaron cuando, a los 17 o 18 años, contrató a una administradora para gestionar sus ganancias.

“Todos me decían que contratara a un profesional... pero me desplumaron”, relató.

Mitte contó que entregaba dinero a su administradora para pagar sus impuestos, pero, según su testimonio, ella presuntamente se quedaba con los fondos y le enviaba documentos falsos para hacerle creer que las obligaciones tributarias estaban cubiertas.

“Ella no perdió el dinero [que le daba]. Estaba desviando los fondos”, explicó al recordar lo ocurrido.

RJ explicó que, pese a haber entregado el dinero para pagar sus impuestos, seguía siendo responsable de la deuda, que acumuló intereses de alrededor del 17 % anual, y aseguró que necesitó diez años para saldarla.

Además de su carrera como actor, RJ Mitte destacó por defender los derechos de las personas con discapacidad, y como embajador de diversas organizaciones, promovió la inclusión y mayores oportunidades para este colectivo en la industria del entretenimiento.