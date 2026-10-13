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¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir

RJ Mitte falleció a los 34 años, apenas unos días antes del estreno de One Eye Open, una película de terror que se convertirá en uno de sus últimos trabajos en la pantalla grande.

Octubre 13, 2026 • 
Tania Franco
¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir

¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir

Rodin Eckenroth/FilmMagic

La inesperada muerte de RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, ha conmocionado a Hollywood. El actor falleció el 12 de octubre de 2026, a los 34 años, dejando varios proyectos cinematográficos que forman parte de su legado artístico.

Uno de ellos es One Eye Open, una película de terror cuyo estreno está programado para el 16 de octubre de 2026, apenas cuatro días después de su fallecimiento.

¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir

¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir

Michael Kovac/Getty Images for EJAF

¿De qué trata One Eye Open, la última película de RJ Mitte?

One Eye Open es un thriller de terror dirigido por Michael D. Coffey, en el que RJ Mitte interpreta a Brad Everett. La cinta de terror sigue a una joven que queda atrapada en una mansión mientras un grupo de ladrones enfrenta una misteriosa presencia sobrenatural. RJ Mitte interpreta a Brad Everett en la producción que llegará a los cines días después de su muerte.

¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir

¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir

Paul Archuleta/FilmMagic

Antes de su muerte, RJ Mitte también participó en Talking to Strangers, una película del 2026 en la que interpretó a Joshua, un hombre con parálisis cerebral que establece una inesperada amistad con Marty, personaje interpretado por Lin Yin.

El actor asistió a una proyección de la cinta en Beverly Hills el 30 de septiembre de 2026 y continuó promocionándola en redes sociales hasta pocos días antes de su fallecimiento. De hecho, el 8 de octubre compartió contenido relacionado con la película, convirtiéndola en uno de los últimos proyectos que promovió públicamente.

RJ Mitte
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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