Adiós a los lunares clásicos: así se llevan las polka dot nails más sofisticadas del otoño

Las polka dot nails han sido durante años, una de las tendencias más buscadas de quienes buscan lucir uñas atrevidas, pero al mismo tiempo delicadas y elegantes con un toque vintage o retro.

Sin embargo, este otoño se reinventan con colores de la temporada, combinación de texturas e incluso se juega con el tamaño y la distribución de los lunares para crear propuestas únicas y originales que dejan atrás lo clásico para convertirlo en arte contemporáneo.

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¿Cómo se llevan las polka dot nails en otoño 2026?

Una de las principales ventajas de las polka dot nails es su versatilidad, pues los lunares se pueden adaptar a diferentes largos, formas y estilos para crear manicuras discretas o propuestas más llamativas o atrevidas.

Estas son algunas de las versiones más sofisticadas de las polka dot que se están volviendo sensación durante la temporada otoñal, y que deberías probar.

Big polka dot nails

Esta propuesta se caracteriza por llevar lunares más grandes que otros, pero sin perder la armonía que caracteriza a la tendencia, creando diseños mucho más originales y contemporáneos que lucen con elegancia.

Big polka dot en tonos nude

Si prefieres los lunares grandes, apuesta por este diseño sobre una base nude o blanco lechoso. Elige un tono contrastante, como el negro, para crear puntos más grandes y definidos que aporten personalidad al manicure sin perder su elegancia.

Polka dot nails con textura

Este diseño es uno de los más pedidos de la temporada, se caracteriza por aplicar una base del color de temporada, acompañada de lunares del mismo tono, pero con una textura aterciopelada que crea un contraste único, creando un manicure minimalista y pulido.

Polka dot de menos a más

Si buscas un diseño más atrevido y original, apuesta por esta propuesta en la que los lunares aumentan de tamaño para crear un efecto dinámico. Puedes elegir una base nude para un acabado discreto o experimentar con los tonos de la temporada para darle un toque más otoñal y sofisticado al manicure.

Polka dot en marco

Si prefieres un diseño más minimalista y sofisticado, puedes aplicar una base otoñal, decorar con lunares alrededor de la uña, como si se tratara de un marco que le da personalidad a tu manicure.

Mini polka dot

Si prefieres un diseño más clásico, puedes optar por esta propuesta donde los lunares son más pequeños, aquí la clave es aplicar una base en los tonos de temporada para ponerte en tendencia con la temporada.

Lunares estratégicos

Los lunares no tienen que distribuirse de manera idéntica en todas las uñas. Una de las formas más modernas de llevar esta tendencia consiste en colocar pequeños puntos cerca de la cutícula, en un lateral o en el centro de la uña, dejando suficiente espacio libre.

Los puntos pequeños, los espacios despejados y las combinaciones de dos o tres tonos suelen dar como resultado un diseño más equilibrado.