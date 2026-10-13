Clean nails: la manicura minimalista que conquista por su elegancia y lujo silencioso

Las clean nails se han convertido en una de las tendencias favoritas de quienes buscan lucir manos más delicadas y sofisticadas, pues su encanto está en la sencillez, los acabados pulidos y los tonos delicados que transmiten una sensación de lujo silencioso y modernidad.

Esta hermosa tendencia se caracteriza por realzar la belleza natural de las uñas, a través de tonos neutros, superficies brillantes o lechosas y formas cuidadas, pues a diferencia de las uñas con decoraciones llamativas, las clean nails apuestan por una estética mucho más discreta.

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¿Qué son las clean nails?

Las clean nails son una manicura minimalista que apuesta por tonos naturales o transparentes y un brillo sutil para realzar la belleza de las uñas, que también se caracterizan por llevarse cortas o de longitud moderada, con una forma uniforme y un acabado pulido que transmite limpieza, elegancia y sofisticación.

Cómo llevar las clean nails con elegancia esta temporada

Milky pink

El rosa lechoso es uno de los tonos más representativos de esta tendencia, su acabado translúcido aporta un toque femenino y delicado, mientras que su brillo crea una apariencia pulida.

Nude brillante

Los tonos nude ofrecen una alternativa clásica y sofisticada, y para conseguir el efecto clean nails, puedes elegir un esmalte cercano al tono de tu piel y añadir una capa de brillo, para crear un look natural que combina con todo.

Milky white

A diferencia del blanco opaco, el blanco translúcido deja entrever ligeramente la uña y crea un efecto limpio y luminoso, una opción elegante para quienes desean alejarse de los tonos tradicionales sin perder la esencia minimalista.

Micro french

La manicura francesa también se adapta a esta tendencia con una versión más delicada, que consiste en una base nude o rosa lechoso acompañada de una línea blanca muy fina en el borde de la uña.

Uñas transparentes con brillo

Para quienes prefieren una manicura todavía más natural, los esmaltes transparentes son una excelente alternativa, pues una capa de brillo sobre uñas bien preparadas permite lucir una apariencia sencilla y cuidada.

Antes de aplicar el esmalte, conviene hidratar las cutículas con aceite específico y utilizar crema de manos con regularidad. También es importante aplicar una base protectora y finalizar con una capa de brillo que prolongue el acabado.