‘Espresso nails': La manicura café profundo que estiliza las manos y sustituye al negro este otoño

En la constante búsqueda de tonalidades que equilibren la sobriedad con la modernidad, la industria de la belleza ha encontrado en los matices gastronómicos su mayor fuente de inspiración. Si bien el esmalte negro ha sido durante décadas el recurso por excelencia para añadir dramatismo a las manos, esta temporada los salones de alta gama rinden culto a una alternativa mucho más cálida y versátil: las Espresso nails.

Evocando la intensidad y el brillo denso de un grano de café recién tostado, esta tendencia adopta una gama de marrones oscuros con pigmentación profunda que roza el azabache, pero sin perder esa base cálida que suaviza el aspecto de la piel.

Por qué el tono café denso rejuvenece y estiliza la piel de las manos

A diferencia de los tonos oscuros fríos que pueden marcar las pequeñas líneas de expresión, venitas o rojeces en el dorso de la mano, el pigmento café tostado actúa como un filtro corrector natural. Entre sus principales beneficios de estilismo destacan:

Efecto alargador visual: Al crear un contraste suave pero definido con el tono de la piel, estiliza la longitud de los dedos, logrando una apariencia más esbelta e hidratada.

Versatilidad de fondo de armario: Es el complemento perfecto para la paleta otoñal por excelencia: funciona en perfecta armonía con prendas en tono crema, camel, gris marengo, verde oliva y pieles en cuero café.

Transición fluida del día a la noche: Posee la discreción requerida para el ámbito profesional y la fuerza de un accesorio de gala para eventos nocturnos.

Las 3 claves para lucir las Espresso nails con impecable elegancia

Para lograr que esta manicura transmita un sello distintivo de sofisticación, los expertos sugieren cuidar tres aspectos fundamentales de la preparación y el acabado:

1. Corte corto squoval o almendrado pulido: La pulcritud es la base del quiet luxury. Las uñas extremadamente largas pueden saturar el color; en su lugar, un largo medio con bordes suavizados potencia la riqueza del pigmento.

2. Hidratación previa de cutículas: Los tonos profundos llaman la atención de inmediato sobre la anatomía de la mano. Un masaje previo con aceite de almendras o jojoba garantiza que el marco de la uña luzca impecable.

3. Sellado ultra gloss: La magia del tono espresso radica en su brillo multidimensional. Aplicar un top coat de secado rápido con efecto gel no solo prolonga la duración del esmalte, sino que refleja la luz como un espejo recién pulido.