La historia del misterioso anillo de compromiso de Carolyn Bessette y su conexión con Jackie Kennedy

Carolyn Bessette-Kennedy se comprometió con John F. Kennedy Jr. con una joya que se convertiría en uno de los anillos más emblemáticos de los años 90. Diseñada especialmente para ella, la pieza guarda una historia poco conocida que la conecta con Jackie Kennedy, su futura suegra.

Aunque Carolyn nunca llegó a conocerla, pues Jackie murió en 1994, dos años antes de la boda de la pareja, se dice que el diseño de su anillo de compromiso estuvo inspirado en una de las joyas que pertenecieron a la madre de John.

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El anillo de compromiso de Carolyn Bessette que rompió con las reglas convencionales

A diferencia de los tradicionales anillos con un diamante central, John F. Kennedy Jr. le propuso matrimonio a Carolyn Bessette con un anillo de platino con diamantes y zafiros, elegidos para evocar sus ojos azules.

La estética discreta del anillo reflejaba el estilo minimalista que convirtió a la publicista en un referente de moda durante los años 90, que además estaba inspirado en una de las joyas más icónicas de Jackie.

“El anillo de compromiso de Carolyn representaba a la perfección el minimalismo que definió aquella época”, explicó la historiadora de joyería Marion Fasel a Vogue. “Era la máxima expresión de la elegancia discreta”.

El anillo de compromiso de Carolyn, valorado entre 10.000 y 13.000 dólares, se complementó con una alianza de oro inspirada en una serpiente de cascabel, grabada con las iniciales de la pareja y su fecha de boda.

El anillo de compromiso de Carolyn Bessette que rompió con las reglas convencionales Robin Platzer/Getty Images

La conexión entre el anillo de compromiso de Carolyn Bessette y Jackie Kennedy

El anillo de compromiso de Carolyn se inspiró en una alianza de oro y esmeraldas que perteneció a Jackie Kennedy, y según contó su amiga Carole Radziwill en What Remains, Carolyn le reveló que su joya era una copia de un anillo que había llevado la madre de John.

Se trata del swimming ring, un anillo que Jackie Kennedy utilizaba para nadar, que combinaba esmeraldas y diamantes engastados en oro, y se dice que fue un regalo del comerciante de diamantes Maurice Tempelsman, quien también habría participado en el diseño de la joya de Carolyn.

Según el libro de 2024 JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, John también le regaló el anillo de natación original de Jackie Kennedy, que había recibido de una amiga cercana de su madre.