Caroline Kennedy rinde homenaje a su fallecida hija Tatiana Schlossberg

La exembajadora de Estados Unidos aprovechó el acto para rendir homenaje a la memoria de su hija, quien murió en diciembre de 2025 a los 35 años tras una batalla contra la leucemia mieloide aguda.

Visiblemente conmovida, Kennedy habló por primera vez en público sobre la pérdida de Tatiana durante su discurso en la ceremonia realizada el domingo. Entre lágrimas destacó el compromiso de su hija con el servicio público y su participación en la junta directiva de la biblioteca que preserva el legado de su abuelo, el expresidente John F. Kennedy.

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“Representó todo aquello que mis padres defendieron durante su hermosa, increíble y demasiado corta vida”, expresó Caroline al recordar a Tatiana ante familiares, amigos e invitados especiales reunidos en el evento.

Tatiana fue una reconocida periodista especializada en medio ambiente y autora, además de una figura activa dentro de las iniciativas impulsadas por la familia Kennedy. En noviembre de 2025, reveló públicamente que padecía una forma agresiva de leucemía meloide aguda, enfermedad que finalmente le arrebató la vida pocas semanas después.

Durante la ceremonia, la exdiplomática señaló que el mejor homenaje para su hija será continuar promoviendo los valores de servicio, integridad y compromiso cívico que siempre distinguieron a la familia Kennedy.