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Caroline Kennedy

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Personalidades
Caroline Kennedy rinde homenaje a su fallecida hija Tatiana Schlossberg
Caroline recordó con profunda emoción a su hija durante la ceremonia anual de los Premios Profile in Courage (Perfiles de Coraje) celebrada en la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy Presidential Library and Museum
Junio 03, 2026
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Diana Laura Sánchez