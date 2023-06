Ellos son los guapos hijos de Leo de Lozanne con Marcela Cuevas

Después de que Leonardo de Lozanne hablara sobre su reconciliación con Sandra Echeverría, la pareja conformada por la actriz y el cantante están de nuevo en el interés público. Pero antes de que ambos llegaran al altar y formaran su propia familia, el fundador de Fobia estuvo casado y tuvo dos hijos.

¿Cuántos hijos tiene Leonardo de Lozanne?

Leonardo de Lozanne tiene en total tres hijos: Bruno (18) y Alexis (15) con Marcela Cuevas, y Andrés (8) con Sandra Echeverría.

¿Quiénes son los hijos de Leonardo de Lozanne con Marcela Cuevas?

Lozanne estuvo casado con la psicóloga Marcela Cuevas de 2003 a 2009, y en ese lapso nacieron sus dos hijos, Bruno y Alexis. Durante los momentos que Marcela estuvo soltera, le gustaba compartir cómo disfrutó la vida y la veía de otra manera: “Estoy en un momento en que no me juego por nada esa paz que tengo. Veo claramente todo lo que he hecho con mis hijos: les he forjado valores fuertes y les he dado el mejor ejemplo que he podido. Me siento muy satisfecha”, dijo a Clase. En esa misma entrevista se dijo abierta al amor. “Sí me veo dándole la bienvenida al amor en los próximos meses; nunca he estado cerrada a esa posibilidad. Me he tomado las cosas con un poco más de calma, me doy el gusto de saborear cada etapa y cada circunstancia. Estoy deleitándome con el ritmo lento de descubrir un gran amor, porque soy apasionada y entregada hasta morir. La vida compartida me sabe a gloria”, dijo.

En una entrevista de 2022, le pidieron a Leo describir a sus tres hijos en pocas palabras, a lo que dijo: “Bruno es un señor desde que era un bebé; Alexis se parece a mí, es más bohemio, es todo corazón y emocional, y Andrés es un torbellino”.

Pero ni Marcela ni Leonardo ha compartido imágenes actualizadas de sus hijos mayores, pues tienen un máximo respeto por su privacidad. El cantante mencionó a reporteros que lo que no está bien es abusar de la imagen de un menor: “por la inseguridad creo que es bueno cuidarlos, pero por otro lado ya todo mundo tiene posibilidad de tomarte una foto y subirla a redes. Lo que no me parece es que un medio de comunicación explote la foto de un menor ilegalmente”.