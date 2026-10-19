Selena Gomez revela qué hay detrás del cambio en su voz y comparte una decisión personal

Selena Gomez decidió hablar abiertamente sobre un tema que ha despertado preguntas entre sus seguidores: el cambio en su voz. La cantante y actriz estadounidense compartió una confesión personal que también se convirtió en una advertencia para quienes consumen nicotina o están considerando hacerlo.

A través de sus historias de Instagram, el domingo 18 de octubre, la intérprete de Lose You to Love Me reveló que el vapeo con nicotina afectó la manera en que suena su voz. Además, contó que ya dejó este hábito, aunque reconoció que mantenerse alejada de él no ha sido sencillo.

Su mensaje fue directo y estuvo acompañado de una reflexión dirigida a quienes atraviesan una situación similar. Para Selena, compartir su experiencia es una manera de advertir sobre las consecuencias que, según sus propias palabras, ha tenido este hábito en su vida.

¿Qué le pasó a la voz de Selena Gomez?

Durante su mensaje, Selena explicó que consumió nicotina mediante vapeadores en grandes cantidades y relacionó ese hábito con el cambio que ha experimentado en su voz.

La artista expresó que no espera recuperar su sonido anterior y reconoció que abandonar la nicotina puede ser especialmente difícil. También aprovechó la oportunidad para dirigirse a quienes vapean actualmente o están pensando en comenzar.

Su advertencia fue contundente: aseguró que no vale la pena exponerse a esa experiencia y señaló que el consumo de nicotina cambió su voz.

La cantante incluso respondió con humor a quienes pudieran tener opiniones negativas sobre su manera de hablar o cantar, dejando claro que no pretende ocultar lo que ha vivido.

Aunque sus declaraciones no constituyen un diagnóstico médico sobre el origen exacto de las modificaciones vocales, sí representan la explicación que ella misma decidió compartir públicamente.

Selena Gomez confirma que dejó de vapear

Además de hablar sobre el efecto que atribuye al vapeo, Selena compartió una noticia positiva: aseguró que ya dejó de consumir nicotina.

Sin embargo, también reconoció que mantenerse alejada de este hábito representa un reto. Su mensaje refleja la dificultad que puede implicar abandonar una sustancia capaz de generar dependencia.

La artista expresó su deseo de mantenerse firme en esa decisión y animó a quienes estén atravesando una experiencia similar a no darse por vencidos.

Con esta confesión, Selena volvió a mostrar una faceta que ha caracterizado buena parte de su relación con sus seguidores: la disposición a hablar de aspectos personales de su vida, incluso cuando se trata de temas que pueden generar comentarios o cuestionamientos.

Selena Gomez INSTAGRAM

No es la primera vez que Selena habla sobre su voz

En diciembre de 2025, la cantante ya había respondido a preguntas de sus seguidores sobre los cambios en su manera de hablar durante una transmisión en vivo de Instagram.

En aquella ocasión, explicó que a veces experimentaba una sensación de inflamación en la garganta. Sin embargo, no ofreció un diagnóstico médico ni estableció entonces una relación directa con el consumo de nicotina.

Sus declaraciones más recientes aportan un nuevo elemento a la conversación, pues ahora ella misma ha señalado el vapeo como un factor que considera responsable de la modificación de su voz.

Es importante distinguir entre ambas declaraciones: la artista describió anteriormente una molestia en la garganta y, meses después, habló de su experiencia con la nicotina. No se ha hecho público un diagnóstico médico que permita determinar con precisión el mecanismo o el alcance de los cambios vocales que experimenta.

El lupus y la salud de Selena Gomez

La salud de Selena Gomez ha sido tema de conversación durante años, especialmente desde que hizo público su diagnóstico de lupus en 2015.

Se trata de una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar distintas partes del organismo. En 2017, la cantante reveló que había recibido un trasplante de riñón como consecuencia de las complicaciones relacionadas con esta enfermedad. Su amiga, la actriz Francia Raisa, fue la donante.

Selena también ha hablado públicamente sobre su salud mental y su diagnóstico de trastorno bipolar, así como sobre los desafíos que ha enfrentado al aprender a vivir con estas condiciones.

No obstante, no hay que confundir sus antecedentes médicos con su reciente declaración sobre la voz. Aunque en el pasado mencionó la inflamación de garganta, la cantante atribuyó ahora el cambio vocal al vapeo con nicotina.

Selena Gomez nació el 2 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas X (TWITTER)

¿Qué se sabe sobre los efectos del vapeo?

Los cigarrillos electrónicos calientan un líquido para producir un aerosol que se inhala. Muchos contienen nicotina, una sustancia adictiva que puede hacer difícil abandonar su consumo.

El aerosol también puede contener partículas y sustancias químicas capaces de irritar las vías respiratorias. La exposición puede asociarse con molestias en la garganta, tos y otros síntomas respiratorios.

En cuanto a la voz, la irritación de la garganta o de la laringe puede alterar su calidad. Sin embargo, no todos los cambios vocales tienen la misma causa ni necesariamente son permanentes; para determinar su origen se necesita una evaluación médica.

La experiencia que Selena decidió compartir no sustituye una valoración clínica, pero sí pone sobre la mesa una conversación relevante sobre la dependencia a la nicotina y los posibles efectos del vapeo.

Al hablar de su propia experiencia, la artista aprovechó su alcance público para enviar un mensaje a sus seguidores: informarse sobre los riesgos y buscar apoyo cuando dejar un hábito resulta difícil puede ser un primer paso para cuidar la salud.