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De Barbra Streisand a Tom Brady: los famosos que han clonado a sus mascotas

La clonación de mascotas dejó de ser ciencia ficción y se convirtió en una realidad a la que celebridades del deporte y el entretenimiento han recurrido para clonar a sus perros.

Octubre 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
De Barbra Streisand a Tom Brady: los famosos que han clonado a sus mascotas

De Barbra Streisand a Tom Brady: los famosos que han clonado a sus mascotas

Getty Images

Aunque parece cosa de ciencia ficción, varios famosos han recurrido a la clonación de mascotas para mantener a su lado a sus perros, a quienes consideran parte de su familia y una compañía irremplazable.

Aunque se trata de un procedimiento costoso y que genera debate por sus implicaciones éticas, la clonación de mascotas ha ganado notoriedad gracias a figuras como Barbra Streisand, Tom Brady y otros famosos, quienes han recurrido a esta tecnología con la esperanza de volver a tener cerca a sus perros.

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¿Qué es la clonación de mascotas?

La práctica consiste en utilizar material genético de un animal para crear otro con un ADN prácticamente idéntico; sin embargo, esto no significa que el nuevo perro sea una copia exacta de su antecesor en todos los sentidos: aunque puede compartir características físicas y genéticas, su personalidad y comportamiento también dependen de sus experiencias y del entorno en el que crece.

Famosos que han clonado a sus mascotas

Estos son los famosos que han causado polémica por recurrir a la clonación de mascotas para, de alguna manera, mantener a su perro junto a ellos para toda la vida.

Barbra Streisand

La actriz y cantante Barbra Streisand es una de las celebridades más conocidas por haber recurrido a la clonación de mascotas. En 2017, tras la muerte de su perrita Samantha, una coton de tuléar a la que estaba profundamente unida, decidió conservar su legado genético.

Para ello, la artista mandó clonar a su mascota y recibió dos perritas, llamadas Miss Violet y Miss Scarlett.

Tom Brady

El exjugador de la NFL Tom Brady también recurrió a la clonación después de perder a Lua, su perro de raza pitbull mezcla, que formaba parte de su familia junto con su entonces esposa, Gisele Bündchen, y sus hijos.

En 2023, Brady reveló que había clonado a su mascota a través de la empresa Colossal Biosciences, una compañía vinculada a proyectos de biotecnología y genética.

Paris Hilton

La desaparición de su chihuahua Diamond Baby en 2022 afectó profundamente a Paris Hilton. Ante la incertidumbre sobre su paradero, la empresaria recurrió a una empresa especializada en clonación de mascotas y obtuvo dos clones de su perro, llamados Diamond y Baby, y de acuerdo con algunos reportes, habría pagado alrededor de 50 mil dólares por cada uno.

Simon Cowell

Simon Cowell, conocido por su cariño hacia sus Yorkshire terriers, ha expresado su interés en la clonación canina, el productor de televisión incluso ha hablado de sus planes de clonar a sus tres perros y de iniciar conversaciones con un laboratorio especializado, con la intención de tener una reserva de mascotas genéticamente idénticas.

Organizaciones defensoras de los animales advierten que la clonación podría restar atención a la adopción de mascotas que necesitan un hogar y alimentar el debate sobre la comercialización de la vida animal.

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