Ben Affleck alza la voz por Tom Cruise y cuestiona las críticas contra ‘Digger’

La película Digger, del director mexicano Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, ha generado polémica por su desempeño en taquilla, que ha quedado por debajo de las expectativas, y cuya recepción también ha dividido opiniones.

El mexicano Guillermo del Toro, ha sido uno de los que ha defendido el proyecto de Iñárritu, y recientemente también se sumó Ben Affleck, quien asegura que la crítica contra Digger podría interpretarse como el bullying escolar, además de poner en riesgo la creatividad en Hollywood.

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Ben Affleck defiende a Tom Cruise y cuestiona las críticas contra Digger

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, Affleck reflexionó sobre la manera en que el público y la industria reaccionan ante las películas que no consiguen los resultados económicos esperados.

Para el protagonista de Argo, una cosa es cuestionar una producción y otra muy distinta es festejar su fracaso, incluso sin haberla visto, comparando las críticas con el acoso escolar.

“Es un poco como el bullying en la escuela secundaria, con gente que ni siquiera había visto las películas. Ahora, francamente, estamos viendo que ocurre con Digger. Todo el mundo quiere celebrar este fracaso como si fuera lo más emocionante que ha pasado”, afirmó.

Ben Affleck defiende a Tom Cruise y cuestiona las críticas contra Digger Getty Images

Ben Affleck advierte sobre el futuro del buen cine en Hollywood

Más allá de lo que está pasando con Digger y de los reportes en taquilla, Ben advirtió que juzgar a las películas sólo por su recaudación económica, por día limitar la creatividad en Hollywood, pues evitaría que otros proyectos originales y poco convencionales no obtengan financiamiento.

El actor señaló que las producciones ambiciosas implican riesgos y que castigar sus fracasos comerciales podría llevar a los estudios a apostar por historias cada vez más similares, acabando poco a poco con la creatividad.

“Todo el mundo quiere contar el dinero, cuánto perdió o lo que sea. Yo simplemente pienso que, si castigas a las películas que asumen riesgos, ¿adivina qué vas a conseguir? Un montón de películas de mierda, homogéneas”, sostuvo.

El actor y director también argumentó que los cineastas deben tener la libertad de experimentar y crear, sin la presión de tener que convertirse en éxitos de taquilla.

“No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte. Y eso significa que, a veces, vas a quedar mal”, añadió.