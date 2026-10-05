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Digger se convierte en el peor fracaso en taquilla de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

La crítica ha destrozado Digger de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, su estreno en taquilla es un fracaso y Guillermo del Toro sale en su defensa.

Octubre 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
Digger se convierte en el peor fracaso en taquilla de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Digger se convierte en el peor fracaso en taquilla de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Getty Images

El pasado 2 de octubre llegó a las salas de cine ‘Digger’, la película protagonizada por Tom Cruise del mexicano Alejandro González Iñárritu, que contaba con una gran expectativa comercial y que ha tenido un estreno bastante flojo.

La sátira de comedia negra, no sólo ha recibido pésimas críticas de los críticos de cine, también se ha convertido en uno de los peores fracasos de Cruise en toda su carrera, y en uno de los supuestos fracasos de Warner Bros.

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¿Por qué se dice que Digger de Tom Cruise y González Iñarritu fue un fracaso de taquilla?

De acuerdo con el medio Variety, Digger sólo logró recaudar 20 millones de dólares durante su fin de semana de estreno, mientras que los expertos esperaban por los menos ingresos de 40 millones de dólares, para justificar el presupuesto de inversión que ronda entre los 160 y 180 millones de dólares.

Ante las críticas negativas, Warner Bros. redujo sus expectativas para Digger durante la última semana e incluso lanzó una campaña con el mensaje “decida usted mismo”.

La película incluso había llegado a los cines con aspiraciones de convertirse en contendiente para la temporada de premios, siguiendo una estrategia de estreno similar a la de ‘Una batalla tras otra’ el año anterior; sin embargo, parece que no dio resultado.

El resultado en taquilla contrasta con ‘Verity’, la película protagonizada por Dakota Johnson y Anne Hathaway que recaudó en su primer fin de semana de estreno 32.2 millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de la primera semana de octubre.

Guillermo del Toro sale en defensa de Digger

Por otra parte, Guillermo del Toro salió a defender Digger, después de que una crítica de IGN cuestionara el impacto que podría tener verla en el cine, asegurando que la mejor opción era esperar a verla en streaming.

Guillermo consideró “completamente mezquino” el enfoque de la crítica y defendió que Digger merece verse en pantalla grande, y aunque reconoció que la película puede gustar o no, destacó su escala y propuesta visual, y aseguró que él disfrutó la cinta y que sus características se aprecian mejor en el cine.

Te guste o no. Y sí, a mí me gusta”, escribió Del Toro. “La película cumple en escala, ambición y alcance al nivel de una pantalla de cine. Es atrevida, audaz y cinematográficamente compleja. Definitivamente, es una experiencia para ver en salas”, señaló.

Digger también marcó el regreso de Tom Cruise al cine sin una franquicia de por medio desde 2017, cuando protagonizó American Made, pues en los años siguientes, el actor se enfocó en Misión: Imposible y retomó a Maverick en Top Gun: Maverick (2022).

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