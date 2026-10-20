Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Dylan Sprouse habla del regreso de Barbara Palvin a Victoria’s Secret y de lo hermosa que es su hija: “Tiene los ojos azules de su madre”

Dylan Sprouse revela de quién heredó la belleza su hija Sylvie, mientras elogia la determinación de Barbara Palvin para retomar su carrera.

Octubre 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
Dylan Sprouse habla del regreso de Barbara Palvin a Victoria’s Secret y de lo hermosa que es su hija

Dylan Sprouse habla del regreso de Barbara Palvin a Victoria’s Secret y de lo hermosa que es su hija

Getty Images

Barbara Palvin y Dylan Sprouse se convirtieron en padres por primera vez el pasado 7 de septiembre, con el nacimiento de su hija, Sylvie, desde entonces, la pareja disfruta de esta nueva etapa familiar, llena de momentos especiales junto a su pequeña.

En medio de esta experiencia, la modelo sorprendió al regresar a la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 apenas seis semanas después de dar a luz, su regreso no solo despertó admiración, sino que también fue celebrado por su esposo, quien expresó su orgullo por verla retomar su carrera y compartió algunos tiernos detalles sobre la belleza de su hija.

Te podría interesar: Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija

Dylan Sprouse celebra el regreso de Barbara Palvin al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

El desfile de Victoria’s Secret se celebró el pasado 18 de octubre en Los Ángeles, donde uno de los momentos más comentado fue el paso de Palvin por la pasarela, luciendo un conjunto de lencería rosa acompañado de una prenda ligera y, posteriormente, un corsé brillante con las emblemáticas alas de ángel de la marca.

Antes del evento, Dylan dejó claro lo orgulloso que estaba de Barbara y de la forma en la que estaba retomando su carrera en las pasarelas, junto a una foto en Instagram donde la modelo aparece paseando a su perro, mientras carga a su pequeña.

Estoy muy orgulloso de mi esposa, que volvió directamente a la pasarela de Victoria’s Secret después de dar a luz. ¡Está hecha de otra pasta!”, escribió. “No sé de dónde sacas tanta energía, pero ¡carajo!”.

Durante una entrevista con Zanna Roberts Rassi, presentadora del podcast Wildmen, Dylan también contó que Barbara se estaba esforzando mucho para prepararse para su regreso a la pasarela.

Me sorprende cómo es capaz de recuperarse y volver a hacerlo una y otra vez”, expresó el actor.

Dylan Sprouse asegura que su hija Sylvie es idéntica a Barbara Palvin

El día del desfile y durante una entrevista con la revista People, Dylan habló con ternura de Sylvie y reveló que su bebé ya comienza a reconocer los rostros con mayor facilidad, y bromeó sobre el gran parecido de su hija con la modelo, especialmente sus expresivos ojos azules.

Por suerte, tiene los preciosos ojos azules de Barbara. ¡Y son enormes!”, comentó Sprouse, antes de añadir con humor: “Si todo sale bien, tendrá mi sentido del humor, y todo lo demás de su mamá”.

Sus declaraciones reflejan la emoción con la que la pareja está viviendo sus primeras semanas como padres, pues en otra entrevista con E! News también confesó que la pequeña ya comienza a sonreír.

Sigue leyendo...
mario vargas llosa patricia llosa
Personalidades
¿Qué hacía Mario Vargas Llosa con su ex esposa después de la ruptura con Isabel Preysler?
Febrero 01, 2023
 · 
Regina Barberena
Tania Ruiz revela por qué terminó su relación con Enrique Peña Nieto
Personalidades
Tania Ruiz revela por qué terminó su relación con Enrique Peña Nieto
Enero 31, 2023
 · 
Diana Laura Sánchez

Barbara Palvin

Dylan Sprouse
Melisa Velázquez
Relacionadas
Sydney Sweeney
Entretenimiento
Sydney Sweeney conquista Nueva York con un minivestido negro durante una cita con Scooter Braun
Octubre 19, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Selena Gómez
Entretenimiento
Selena Gomez revela qué hay detrás del cambio en su voz y comparte una decisión personal
Octubre 19, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Harry Styles revela la canción que escribió tras la muerte de Liam Payne: ¿de qué trata?
Entretenimiento
Harry Styles revela la canción que escribió tras la muerte de Liam Payne: ¿de qué trata?
Octubre 19, 2026
 · 
Tania Franco
Ben Affleck reflexiona sobre el duelo que vivió tras la muerte de sus padres Timothy y Chris Anne Affleck
Entretenimiento
Ben Affleck alza la voz por Tom Cruise y cuestiona las críticas contra ‘Digger’
Octubre 19, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009
Entretenimiento
La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009
En 2009, Jennifer Aniston subió al escenario junto a Jack Black mientras su exesposo, Brad Pitt, y Angelina Jolie estaban en primera fila, después de una de las historias más mediáticas y polémicas de todos los tiempos.
Octubre 17, 2026
 · 
Tania Franco
Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija
Moda
Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija
La modelo húngara volvió a desfilar para Victoria’s Secret en Los Ángeles, poco más de un mes después de convertirse en mamá junto a su esposo, el actor Dylan Sprouse, quien estuvo presente para apoyarla.
Octubre 19, 2026
 · 
Tania Franco
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026
El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas
Marzo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez