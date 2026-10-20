Dylan Sprouse habla del regreso de Barbara Palvin a Victoria’s Secret y de lo hermosa que es su hija: “Tiene los ojos azules de su madre”

Barbara Palvin y Dylan Sprouse se convirtieron en padres por primera vez el pasado 7 de septiembre, con el nacimiento de su hija, Sylvie, desde entonces, la pareja disfruta de esta nueva etapa familiar, llena de momentos especiales junto a su pequeña.

En medio de esta experiencia, la modelo sorprendió al regresar a la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 apenas seis semanas después de dar a luz, su regreso no solo despertó admiración, sino que también fue celebrado por su esposo, quien expresó su orgullo por verla retomar su carrera y compartió algunos tiernos detalles sobre la belleza de su hija.

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Dylan Sprouse celebra el regreso de Barbara Palvin al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

El desfile de Victoria’s Secret se celebró el pasado 18 de octubre en Los Ángeles, donde uno de los momentos más comentado fue el paso de Palvin por la pasarela, luciendo un conjunto de lencería rosa acompañado de una prenda ligera y, posteriormente, un corsé brillante con las emblemáticas alas de ángel de la marca.

Antes del evento, Dylan dejó claro lo orgulloso que estaba de Barbara y de la forma en la que estaba retomando su carrera en las pasarelas, junto a una foto en Instagram donde la modelo aparece paseando a su perro, mientras carga a su pequeña.

“Estoy muy orgulloso de mi esposa, que volvió directamente a la pasarela de Victoria’s Secret después de dar a luz. ¡Está hecha de otra pasta!”, escribió. “No sé de dónde sacas tanta energía, pero ¡carajo!”.

Durante una entrevista con Zanna Roberts Rassi, presentadora del podcast Wildmen, Dylan también contó que Barbara se estaba esforzando mucho para prepararse para su regreso a la pasarela.

“Me sorprende cómo es capaz de recuperarse y volver a hacerlo una y otra vez”, expresó el actor.

Dylan Sprouse asegura que su hija Sylvie es idéntica a Barbara Palvin

El día del desfile y durante una entrevista con la revista People, Dylan habló con ternura de Sylvie y reveló que su bebé ya comienza a reconocer los rostros con mayor facilidad, y bromeó sobre el gran parecido de su hija con la modelo, especialmente sus expresivos ojos azules.

“Por suerte, tiene los preciosos ojos azules de Barbara. ¡Y son enormes!”, comentó Sprouse, antes de añadir con humor: “Si todo sale bien, tendrá mi sentido del humor, y todo lo demás de su mamá”.

Sus declaraciones reflejan la emoción con la que la pareja está viviendo sus primeras semanas como padres, pues en otra entrevista con E! News también confesó que la pequeña ya comienza a sonreír.