Jason Sudeikis volvió a hablar sobre su separación de Olivia Wilde, con quien mantuvo una relación durante casi una década y tuvo dos hijos, Otis y Daisy. A seis años de su ruptura, el protagonista de Ted Lasso reflexionó sobre los errores que considera que cometió durante su relación y la importancia de expresar los sentimientos antes de que sea demasiado tarde.

Durante una conversación en el pódcast Talk Easy, conducido por Sam Fragoso, el actor reconoció que la falta de comunicación fue uno de los aspectos que pudo haber manejado de una mejor manera.

Simplemente, la comunicación. Podría haber comunicado mejor cómo me sentía, cómo me hacían sentir las cosas y cómo me siguen haciendo sentir. Jason Sudeikis

Jason Sudeikis rompe el silencio sobre su separación de Olivia Wilde tras su romance con Harry Styles Neil Mockford/GC Images

El actor explicó que durante mucho tiempo tuvo la tendencia a evitar conversaciones incómodas, creyendo que no hablar de los problemas podía hacer que desaparecieran.

Si me siento de cierta manera y no hablo de ello, eso no hace que desaparezca. Y no es justo esperar que alguien pueda leer tu mente, ya sea tu pareja, tu jefe en Saturday Night Live o un productor de televisión. Jason Sudeikis

La separación de Jason Sudeikis y Olivia Wilde se hizo pública en noviembre de 2020, después de nueve años de relación y siete de compromiso. Meses después, en septiembre del 2020, Olivia anunció que Harry Styles se uniría al elenco de su nueva película Don’t Worry Darling, en enero de 2021, la actriz comenzó a aparecer públicamente junto a él.

La cercanía entre ambos despertó especulaciones sobre si el cantante había influido en el final de la relación. Sin embargo, las versiones sobre las fechas de la separación fueron contradictorias y nunca se confirmó que Styles fuera el motivo de la ruptura.