Jenna Ortega revela la historia de la perrita que adoptó durante el rodaje de Merlina

Jenna Ortega se ha consolidado como una de las actrices jóvenes más reconocidas de Hollywood, protagonizando importantes producciones y recorriendo el mundo para promocionar sus proyectos. Sin embargo, detrás de las alfombras rojas, entrevistas y constantes viajes, la actriz ha encontrado una manera muy especial de mantener los pies en la tierra.

Mi perrita. Sí, probablemente mi perrita. Me sigue a todas partes. Jenna Ortega

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, Ortega reveló que su perrita Twigs es quien la ayuda a encontrar tranquilidad y estabilidad en medio de una agenda llena de compromisos. La adoptó mientras filmaba la segunda temporada de Merlina en Irlanda. En una entrevista con Vogue, contó que era la más pequeña de su camada y que decidió llamarla así porque, cuando duerme, parece un montón de ramitas.

Jenna Ortega reveló y su perrita Twigs Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Creo que es difícil hacer el trabajo que hago y viajar a tantos hoteles diferentes o países extranjeros. Así que es bonito tener algo que sea constante y auténtico, que cuide de mí y de quien yo también pueda cuidar. Jenna Ortega

El vínculo entre ambas también ha llamado la atención durante la promoción de Klara and the Sun, la nueva película de la actriz. El pasado 14 de octubre, Jenna apareció acompañada de Twigs, una perrita de raza whippet, durante una presentación de la cinta en Londres.