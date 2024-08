Christina Applegate: en plena lucha contra la esclerosis múltiple, confesó una cirugía de la que se arrepiente

La actriz Christina Applegate, a sus 52 años de edad, reveló que la única cirugía plástica a la que se sometió fue para eliminar las bolsas, hecho del cual se arrepiente.

Applegate, quien alcanzó la fama al participar en la famosa sitcom “Married with Children”, confesó que recurrió al bisturí hace décadas cuando un jefe de televisión “muy famoso” le dijo que las bolsas de sus ojos eran “demasiado grandes” y le causaban problemas para iluminar su rostro en el set.

Así lo contó a Jamie-Lynn Sigler, ex actriz de ‘Los Soprano’, de 43 años, en su podcast ‘Messy’.

“Estaba en un programa y uno de los productores, uno muy famoso que también hizo un programa muy famoso, me dijo: ‘Oye, estamos teniendo muchos problemas para iluminar debajo de tus ojos. Las bolsas son muy grandes’. Me dijo que me las quitara. (Eran) algo hereditario... (mi padre) tiene bolsas de Louis Vuitton bajo los ojos. ¿Sabes lo que hice? A los 27 años, me sometí a la única cirugía plástica que me he hecho para quitarme las bolsas de debajo de los ojos... Me sometí".

La actriz también arremetió contra el productor por hacerla sentir “vergüenza” al “plantar semillas en (mi) cabeza (sobre mi aspecto)”.

Christina Applegate lucha contra la esclerosis múltiple

La actriz Christina Applegate se sinceró sobre la difícil batalla que enfrenta contra la depresión desde que le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2021.

También te puede interesar: ¡México de luto! Quién fue María Eugenia Ríos, la querida actriz que murió a los 88 años

En el último episodio de su podcast MeSsy, que comparte con Jamie-Lynn Sigler, reveló que su enfermedad la ha llevado a cuestionarse su propia existencia.

En junio dijo que no “disfrutaba viviendo” y que estaba sumida en la “depresión”.

Sin embargo, la actriz aclaró más tarde que se encontraba bien y que no estaba “bajo vigilancia suicida” a pesar de tener “pensamientos complicados”.

“Estoy en depresión en este momento, y no creo haber sentido eso en años. Es como una real y jodida depresión, que me asusta un poco porque se siente realmente fatalista. Estoy atrapada en esta oscuridad en este momento, y no me había sentido así en probablemente 20 años”, dijo Applegate, de 52 años.

También te puede interesar: Este es el video de Ben Affleck con una exnovia, que se viralizó en plena crisis con Jennifer López