Ángela Aguilar no invitó a Emiliano, su hermano mayor a su boda con Nodal

Hace unos días, Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, aseguró que aún no consideraba a Nodal su cuñado, ya que no lo conocía. “Yo nunca lo he conocido. Creo que para que sea un cuñado así chido tienes que tener una plática y una conversación con él”, dijo. “Entonces, para mí todavía sigue siendo el Nodal, pero ya cuando lo cotorré ya ahí sí".

Ahora, después de la boda, confesó que no fue invitado por su hermana Ángela Aguilar a la celebración.

Ángela estuvo acompañada de sus papás, sus hermanos Leonardo y Aneliz, quienes posaron en un retrato familiar que su padre hizo en redes sociales, sin embargo, la cantante no invitó a su medio hermano, Emiliano, quien la evidenció por no haberlo incluido en la boda.

“GPI”, escribió el artista en uno de los comentarios en la publicación de la familia durante la boda. Dicho término significa “gracias por invitar”, y se utiliza de forma sarcástica para reclamar a otra persona por no haber sido invitado.

Horas después de que Nodal y Ángela se casaran, Emiliano Aguilar le escribió a Cazzu, la ex del cantante y madre de su hija Inti. Emiliano comentó el último posteo que la argentina hizo en sus redes sociales, el 30 de mayo, para comentarle tres emojis de fuego. Esta acción demostraría que el rapero está del lado de Cazzu o que desea grabar una colaboración musical con ella.

Según varios reportes, Emiliano no mantiene una buena relación con su padre y hermanos.