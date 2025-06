Fan de Alejandro Sanz lo acusa de conductas inhumanas

La joven catalana compartió su experiencia en TikTok, donde dijo haber tenido una “experiencia traumática” con el cantante Alejandro Sanz, a quien admiraba desde pequeña.

“Estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy”, dijo en el video para narrar su testimonio.

Ivet Playá, dijo que en 2015 cuando era menor de edad, empezó a interactuar con el cantante en redes sociales. “Yo era su fan y él, pues me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes”.

La joven mostró en pantalla los likes y comentarios del artista en sus publicaciones. Tras cumplir los 18 años, relató que tuvo su primer encuentro privado con él y su admiración creció tanto que llegó a trabajar de camarera para poder seguirlo en una decena de conciertos.

“Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que era. Lo sabía desde el principio. Yo era una niña”.

Ivet dijo que a los 22 años tomó la decisión de mudarse a Madrid para trabajar con él. “Dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque me contrató para trabajar para él. Mi vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño más, pero se convirtió en una terrible pesadilla”.

“Me siento humillada, incluso sucia, sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo considero moral e incluso humano”, dijo entre lágrimas.

Ivet acusó que el vínculo con el cantante comenzó siendo el de una fan y se transformó en “íntimo y sexual” cuando ella “era una niña”.

La joven dijo que el artista “se equivocó hasta el final” con ella y que ahora siente la “responsabilidad moral” de contar su historia para que “la verdad salga a la luz”.