Cazzu contó cómo fue su breve romance con Bad Bunny

Tal vez muchos no sabían que Cazzu y Bad Bunny tuvieron un fugaz romance entre 2017 y 2018, hasta que ahora la rapera contó que su primera cita con Benito fue en 2017, tras un intento de boicot, tras lanzar “Loca”, su primera colaboración musical.

Durante un show de Youtube, la cantante habló de su primer encuentro con el intérprete puertorriqueño, así como las dificultades que surgieron tras lanzar “Loca”.

“Él hizo el remix. Fue un toque después de eso, fue un gran momento para nosotros la verdad porque a él le iba muy bien. Él lo grabó, nosotros no lo conocíamos. Yo lo conocí en el escenario... fue un momento en el que él estuvo acá en Argentina”, declaró Cazzu, quien aseguró que pese al éxito del remix que grabaron juntos, hubo un intento de excluirla en la presentación que el cantante ofreció en el Estadio Luna Park, de Buenos Aires, en 2018.

“No me invitaron. No me avisaron que nos habían invitado... boicot... fue terrible”.

“Había como unos intereses ahí locos ... ninguno quería llegar al último, todos querían llegar primero y empezaron las asperezas. Después todo se arregló, pero no me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito Martínez”, añadió la famosa que aunque le afectó no ser invitada a cantar con Bad Bunny aquella ocasión, decidió no insistir. Sin embargo, reveló que fue una llamada del artista que cambió el rumbo de la historia.

“Empecé a notar que todos estaban allí y la única ausente era Julieta... el tema es que iba caminando por la calle y ... nos enteramos a ellos les dijeron que yo no estaba, y de repente me llama alguien y me dice: ‘Baby, ¿dónde estás tú?”.

“Llegué dos canciones antes de la canción Ahí conocí a Bad Bunny.

Respecto a su romance no quiso entrar en más detalles porque eran “testimonios” que podrían “perjudicar gente”.

Cazzu señaló que su primera cita terminó con un guardia corriendo detrás de ellos. “Salí con Bad Bunny y la verdad fue una buena cita. Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque él quería entrar a un parque que estaba cerrado”, mencionó.

Según explicó, en aquella ocasión fueron detenidos por un policía y tuvieron que salir huyendo”.

A pesar de que ya no tienen un vínculo sentimental, ambos conservan una relación amistosa. “Él sigue siendo mi amigo, nos caemos bien, es una increíble persona”, contó.