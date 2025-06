Hijo menor de Cher fue trasladado de urgencia al hospital por una sobredosis de drogas

El hijo menor de Cher, fruto de su relación con el también músico Gregg Allman, lleva años luchando contra sus adicciones, ya que comenzó a consumir desde los 11 años de edad.

A finales de 2023, Cher luchó por obtener la tutela legal de su hijo de 48 años, quien abusa de las sustancias y padece deterioro mental. Año y medio después, se dio a conocer qe el hijo de la artista sufrió una sobredosis que lo mantiene ingresado en el hospital Joshua Tree de California.

Varios agentes de la comisaría de la Cuenca de Morongo, en el condado de San Bernardino, acudieron a una vivienda en el vecindario Landers “por un sujeto que se comportaba de forma errática”, según confirmaron las autoridades a People.

Al llegar, Elijah estaba siendo evaluado por personal médico de emergencias y más tarde, fue trasladado al hospital de urgencias del hospital, mientras, los agentes encontraron drogas dentro de la vivienda, lo que ha llevado a abrir una investigación.

Hasta el momento, el estado de salud del hijo de Cher es reservado, aunque se ha dado a conocer que se encuentra estable y bajo vigilancia médica.

“Tiene mucha suerte de haber sobrevivido”, comentó una fuente a TMZ, asegurando que su madre está muy preocupada por él y que está haciendo “todo lo posible para conseguirle la ayuda que necesita”.

En una entrevista en 2014, el hombre admitió que su consumo de drogas comenzó a los 11 años, en aquel momento dijo, “solo buscaba escapar de todo mi pasado y ahí es cuando recurres a ese tipo de drogas... la heroína, en cierto modo, me salvó. Si no la hubiera tenido en ese momento, no sé que habría hecho.. podría haber saltado de un puente”.

El hijo de Cher dijo que pasó momentos turbulentos y una búsqueda constante de identidad lejos de la sombra de sus famosos padres. “No es fácil ser el hijo de dos iconos. Hay una presión silenciosa que te empuja a ser alguien que no sabes si quieres ser”.