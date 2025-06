Alessandra Rosaldo se sincera sobre la crisis más dura de su matrimonio con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tuvieron una severa crisis matrimonial que casi termina en separación.

La cantante y actriz mexicana, Alessandra Rosaldo, se sinceró sobre los problemas que tuvo con su esposo, el actor, comediante y productor mexicano Eugenio Derbez, con quien atravesó por una fuerte crisis matrimonial de la que salieron adelante gracias a terapia para lograr superar la situación.

Durante su podcast, Alessandra habló con su hermana, Mariana Sánchez Rosaldo, sobre los problemas que tuvo con Eugenio antes del nacimiento de su hija Aitana Derbez.

“Esa terapia me llevó a terminar mi relación con Eugenio, gracias a meses de terapia me doy cuenta que todo mal. Mal yo en mi relación con Eugenio, mal el rol que yo estaba jugando, mal el que estaba jugando él, mal que vivíamos con Aislinn, los tres juntos, todo mal, yo era la señora de la casa, pero Aislinn también era la señora de la casa. Yo me sentía muy perdida”, contó.

Rosaldo dijo que gracias a la terapia que tomó durante meses, logró analizar muchas cosas hasta darse cuenta de que lo mejor para ella era dejar ir a Eugenio Derbez a pesar de que lo amaba.

“Me voy dando cuenta de todo lo que yo no estoy haciendo bien, empiezo a repararme, obviamente me tuve que ir muy atrás: mamá, papá, la niña, herida, llorar meses y meses. Finalmente, tomar la decisión de decir, amo a este hombre con toda mi alma, pero lo tengo que dejar ir”.

Alessandra reconoció que venía repitiendo el patrón de toda la vida de parejas que rescataba. “Yo era la controladora, era el macho. Rompo con ese patrón, pero me pierdo por completo, porque no sé que hacer con un proveedor a mi lado, una persona que me cuida y que me trata bien y me apapacha, entonces perdí mucho”.

Finalmente, destacó que la terapia Gestalt le fue de gran ayuda para sanar y seguir con su relación. “Me ayudó en su momento y fue gracias al profundo amor que yo tenía por Eugenio y con mi relación con él que tomé terapia, es para valientes, porque no cualquiera se puede ver al espejo, no cualquiera tiene el valor”.