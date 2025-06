Sergio Mayer Mori expone a Natália Subtil por no dejarlo ver a su hija

Mediante redes sociales, el actor expuso que su expareja Natália Subtil le niega ver a Mila aún siendo el Día del Padre.

Sergio Mayer Mori decidió no quedarse callado y romper el silencio para hablar por primera vez sobre los conflictos que tiene con Natália Subtil, madre de su hija Mila, quien, no le permitió pasar la festividad con ella.

Mayer Mori publicó en su perfil de Instagram un mensaje en donde incluso revela la captura de pantalla del chat con Natália donde le pide hablar con su hija, pero sin tener respuesta.

Esta historia fue acompañada con la etiqueta a la brasileña y cuestionando, "¿Quieren hablar de algo? Hablemos de esto. Ni siquiera para el Día del Padre... creo que es momento de que vean realmente qué tipo de ‘madre’ es esta mujer”.

Posteriormente, Sergio Mayer Mori aseguró que había callado durante más de 10 años, pero en esta ocasión decidió hablar pues su imagen ha sido dañada con la disputa que ha tenido para poder pasar tiempo con su hija Mila.

“Llevo 10 años de mi vida sin decir una sola palabra porque hasta ahorita, el único afectado por lo que ha dicho Natália Subtil he sido yo y mi imagen. Había podido vivir con eso, pero hoy todo cambia porque el comportamiento abusivo de esta señora ya empieza a permear en Mila y en su relación conmigo”, dijo.

“Natália, entiende ya que Mila no tiene la culpa de que seas una persona llena de rencor y enojo. Mila tiene derecho a ver y a estar con su papá. Es una lástima que tú solita has empujado esta situación a un límite que ya no te favorece porque yo ya no me voy a quedar callado”, añadió.