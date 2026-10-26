Elton John celebra el cumpleaños de David Furnish con una fiesta familiar en Venecia

Elton John encontró una manera muy especial de celebrar a su esposo, David Furnish, quien cumplió 64 años el 25 de octubre. Rodeado de familiares y amigos, el cineasta festejó un nuevo año de vida en Venecia, Italia, en una celebración en la que sus seres queridos, especialmente sus hijos, Zachary y Elijah, fueron los protagonistas.

La fiesta reunió a invitados del mundo del entretenimiento y la moda, entre ellos Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz Beckham, además de otras figuras cercanas a la pareja. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche fue el protagonizado por los hijos de Elton y , quienes sorprendieron a su padre con un enorme pastel de chocolate mientras los asistentes le cantaban Happy Birthday.

Entre los invitados estuvieron Brooklin Beckham, Damian Hurley y Nicola Peltz. Instagram @damianhurley1

Elton, por su parte, tomó asiento frente al piano para interpretar algunas canciones durante la celebración, un gesto que convirtió la reunión en una serenata dedicada al hombre con quien comparte más de tres décadas de historia.

Zachary y Elijah sorprenden a su padre en su cumpleaños

Uno de los detalles que más llamó la atención de la celebración fue la aparición de Zachary, de 15 años, y Elijah, de 13, quienes llevaron hasta David un carrito con un gran pastel de chocolate decorado con velas.

Zachary y Elijah llevaron el pastel de su padre. Instagram @thepatrickcox

Los adolescentes, vestidos formalmente para la ocasión, acompañaron a su padre mientras los invitados entonaban la tradicional canción de cumpleaños. Las imágenes compartidas en redes sociales permitieron ver a la familia reunida en una noche que combinó elegancia, música y momentos íntimos.

Una celebración familiar y emotiva. Instagram @thepatrickcox

La aparición también dejó ver cuánto han crecido los hijos de la pareja, que suelen mantenerse alejados de la exposición pública. Zachary nació en 2010 y Elijah en 2013, ambos mediante gestación subrogada. Desde su llegada, Elton y David han hablado abiertamente del lugar central que ocupan en sus vidas.

La paternidad transformó las prioridades del cantante, quien ha explicado en distintas ocasiones que decidió dejar las giras para pasar más tiempo con su familia. En una entrevista anterior, Elton describió a sus hijos como uno de los mayores regalos de su vida.

El mensaje de Elton John para su esposo

Además de celebrar junto a él, Elton dedicó a David un mensaje en redes sociales en el que expresó su cariño y agradecimiento por la vida que han construido juntos. El cantante escribió que él y sus hijos tienen mucha suerte de contar con David, a quien agradeció el amor y la felicidad que aporta a su familia cada día.

La felicitación refleja una relación que comenzó en 1993, cuando ambos se conocieron durante una cena organizada por amigos en común. Desde entonces, su historia ha atravesado distintas etapas: formalizaron una unión civil en 2005 y se casaron en 2014, después de que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera legal en Inglaterra y Gales.

A lo largo de los años, Elton y David han construido una vida familiar que convive con sus respectivas carreras. Mientras el cantante se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la música británica, Furnish ha desarrollado su trabajo como cineasta y productor, además de presidir la Elton John AIDS Foundation.

Más de 30 años juntos y una familia que creció con ellos

La historia de Elton John y David Furnish es también la de una pareja que ha compartido transformaciones personales y profesionales. Su relación comenzó mucho antes de su boda y, con la llegada de Zachary y Elijah, encontraron una nueva dimensión en su vida juntos.

Elton ha hablado con franqueza sobre la experiencia de convertirse en padre a una edad más avanzada y sobre el deseo de aprovechar el tiempo con sus hijos. En el documental Elton John: Never Too Late, estrenado en 2024, reflexionó sobre las inquietudes de los adolescentes respecto al futuro y la importancia de estar presente para ellos.

Por eso, la celebración de David no fue solamente una fiesta de cumpleaños. También fue una ocasión para reunir a la familia y a los amigos que han acompañado a la pareja a lo largo de su historia.

Con una serenata al piano, un pastel compartido con sus hijos y un mensaje lleno de afecto, Elton John celebró los 64 años de su esposo poniendo en primer plano aquello que ha descrito como lo más importante de su vida: David y la familia que han construido juntos.