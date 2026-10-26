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David Furnish

David Furnish

Elton John y David Furnish
Entretenimiento
Elton John celebra el cumpleaños de David Furnish con una fiesta familiar en Venecia
Elton John celebró los 64 años de David Furnish con una fiesta en Venecia, una actuación al piano y la presencia de sus hijos, Zachary y Elijah.
Octubre 26, 2026
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Marjorie Daphnis