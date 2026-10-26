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Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo adoptan a Kobe: la historia de su nuevo perro

Después de más de tres años de haber perdido a su querida Fiona, la pareja decidió adoptar a un perro de cuatro años y compartió los detalles de su llegada a casa.

Octubre 25, 2026 • 
Tania Franco
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo adoptan a Kobe: la historia de su nuevo perro

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo adoptan a Kobe: la historia de su nuevo perro

IG: @alexrosaldo

La familia Derbez tiene un nuevo integrante. Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez compartieron a través de Instagram la llegada de Kobe, un perro de cuatro años que adoptaron después de más de tres años de haber perdido a su querida mascota Fiona.

Acompañados de su hija Aitana, la pareja presentó al nuevo integrante de la familia mediante una serie de fotografías y un emotivo mensaje en el que explicó por qué decidió abrir nuevamente las puertas de su hogar a una mascota.

Después de más de tres años de haber perdido a nuestra amada Fiona y de haberlo pensado mucho, nos animamos a adoptar.
Alessandra Rosaldo
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo adoptan a Kobe: la historia de su nuevo perro

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo presentan a Kobe: la historia de adopción de su nuevo perro

IG: @alexrosaldo

Te podría interesar: Eugenio Derbez celebra 20 años con Alessandra Rosaldo, ¿cómo comenzó su historia de amor?

¿Quién es Kobe, el nuevo perro de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

Kobe es un Goldendoodle, una raza híbrida que resulta del cruce entre un Golden Retriever y un Poodle. Según explicó Alessandra, el perro fue abandonado por su familia anterior, que aseguró que ya no podía hacerse cargo de él. Sin embargo, la cantante reveló que descubrieron señales de trauma, abandono y maltrato, por lo que consideran que Kobe no había recibido los cuidados necesarios.

Tiene 4 años y fue abandonado por su familia porque “ya no podían cuidarlo más. Nosotros más bien creemos que nunca lo cuidaron.
Alessandra Rosaldo
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo adoptan a Kobe: la historia de su nuevo perro

¿Quién es Kobe, el nuevo perro de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

IG: @alexrosaldo

¿Por qué Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez llamaron Kobe a su perro?

La elección del nombre tiene un significado especial. Alessandra explicó que sus anteriores Golden Retrievers se llamaban Shaq y Jordan, en homenaje a reconocidas figuras del basquetbol. Siguiendo esta tradición, decidieron llamar Kobe a su nueva mascota en honor al legendario jugador de la NBA Kobe Bryant.

Bienvenido a nuestra familia Kobe, aquí nunca te faltarán cuidados, caricias y sobretodo, infinito amor.
Alessandra Rosaldo

¿De qué murió Fiona, la perrita de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

En agosto de 2023, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo enfrentaron una dolorosa pérdida con la muerte de Fiona, su querida bulldog inglesa, quien los acompañó durante 11 años y se convirtió en una integrante fundamental de la familia.

¿De qué murió Fiona, la perrita de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

¿De qué murió Fiona, la perrita de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

IG: @ederbez

Meses después, durante la cuarta temporada de De viaje con los Derbez, el actor reveló que Fiona falleció repentinamente mientras jugaban tenis. Según relató, la perrita sufrió un infarto y se desplomó frente a él mientras perseguía las pelotas, una de sus actividades favoritas.

Con esta adopción, Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez y su hija Aitana comienzan un nuevo capítulo familiar, recordando el cariño que compartieron con Fiona y ofreciendo un hogar a una mascota que necesitaba una segunda oportunidad.

Eugenio Derbez Aitana Derbez Alessandra Rosaldo
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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