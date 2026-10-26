La casa italiana Bvlgari presenta siete nuevas creaciones de su colección Divas’ Dream 2026, una propuesta que celebra la feminidad contemporánea a través de la artesanía, la luz y el color.

Inspirada en los mosaicos romanos, la colección reinterpreta su característico motivo en forma de abanico mediante siluetas delicadas, materiales preciosos y composiciones que equilibran la elegancia clásica con el diseño contemporáneo.

Bvlgari Divas’ Dream 2026: las siete nuevas joyas que celebran la elegancia femenina Antonio Barrella

¿Qué significa el diseño de abanico de las joyas Divas’ Dream de Bvlgari?

El distintivo motivo de Divas’ Dream encuentra su inspiración en los mosaicos de las antiguas Termas de Caracalla, en Roma. Su silueta en forma de abanico se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la firma. Para 2026, Bvlgari retoma esta herencia y la combina con la inspiración de la hoja de ginkgo, un elemento presente en las culturas mediterránea y asiática que aporta una nueva interpretación visual a la colección.

¿Qué significa el diseño de abanico de las joyas Divas’ Dream de Bvlgari? Cortesía

¿Cualés son las nuevas joyas Divas’ Dream 2026 de Bvlgari?

Entre las siete creaciones destacan piezas elaboradas en oro rosa y amarillo de 18 quilates, acompañadas de materiales que aportan luminosidad y contraste.

Collar con minicolgante: elaborado en oro rosa de 18 quilates con un delicado elemento de madreperla.

Anillo Divas’ Dream: una pieza en oro rosa de 18 quilates con incrustaciones de madreperla blanca.

¿Qué significa el diseño de abanico de las joyas Divas’ Dream de Bvlgari? Antonio Barrella

Collar corto: diseñado en oro rosa de 18 quilates con elementos de madreperla blanca que realzan su luminosidad.

¿Cualés son las nuevas joyas Divas’ Dream 2026 de Bvlgari? Cortesía

Collar Divas’ Dream en oro amarillo de 18 qt engastado con un diamante redondo talla brillante, un elemento de lapislázuli y pavé de diamantes.

Bvlgari Divas’ Dream 2026 Cortesía

¿Por qué la madreperla es protagonista de Divas’ Dream 2026?

La madreperla ocupa un lugar central en esta nueva propuesta gracias a sus reflejos iridiscentes y su capacidad para transformar la apariencia de las piezas según la luz. Su luminosidad recuerda los reflejos dorados del sol sobre los mármoles de la antigua Roma, mientras que el contraste con el oro y las piedras preciosas aporta profundidad a cada diseño.

¿Por qué la madreperla es protagonista de Divas’ Dream 2026? Cortesía

Con Divas’ Dream 2026, Bvlgari continúa explorando el diálogo entre su herencia romana y la joyería contemporánea, presentando creaciones que encuentran su distinción en los detalles, los materiales y la artesanía.