Durante años, Jennifer Aniston se enfrentó a las críticas y a los señalamientos sobre su vida sentimental y su decisión de no tener hijos; sin embargo, detrás de los rumores y especulaciones, la actriz mantuvo en privado su lucha por convertirse en madre.

La protagonista de Friends confesó que durante dos décadas, se sometió a tratamientos de fertilidad para convertirse en madre, sin tener éxito, y más tarde reveló sus motivos para no recurrir a la adopción para experimentar la maternidad.

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La razón por la que Jennifer Aniston no quiso adoptar para convertirse en madre

En una conversación para el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard y Monica Padman, Aniston reveló que, aunque muchas personas le sugirieron adoptar, su deseo de ser madre siempre estuvo ligado a la posibilidad de tener un hijo biológico.

“Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una personita. Esa es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, es lo que he deseado”, expresó la actriz.

Jennifer Aniston reconoció que su deseo de tener un hijo biológico era una decisión personal, aunque algunos pudieran considerarla egoísta.

Jennifer Aniston confiesa por qué la adopción nunca fue una opción para ser madre Getty Images

¿Cómo afrontó Jennifer Aniston el hecho de nunca ser madre?

La actriz habló sobre cómo afrontó el cierre de su proceso de maternidad tras años de intentos y tratamientos de fertilidad.

“Llega un punto en que está fuera de mi control. Literalmente no hay nada que pueda hacer al respecto”, dijo.

Y añadió: “Es muy emotivo, especialmente en el momento en que dicen: ‘Eso es todo’, porque hay un instante extraño cuando pasa eso”.

Tras recordar que durante años fue señalada como una mujer egoísta y adicta al trabajo por no haber tenido hijos, Jennifer dijo: “No conocían mi historia, ni lo que estuve atravesando durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no salgo a contarles mis problemas médicos”.

Sin embargo, la actriz cuenta que decidió compartir su historia, porque a veces es necesario aclarar una narrativa que cuenta una historia que no es.

“Llega un punto en el que no puedes ignorar la narrativa sobre cómo no voy a tener un bebé, no voy a tener una familia. Claro que a veces siento ese sentido de justicia, cuando se dice algo que no es cierto y tengo que corregir la mentira. Y luego pienso, ¿realmente debo hacerlo? Mi familia conoce mi verdad, mis amigos conocen mi verdad”, agregó.