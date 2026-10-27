Kim Kardashian y Lewis Hamilton: la historia de amor

Durante años, Kim Kardashian y Lewis Hamilton coincidieron en los mismos círculos sociales sin que su relación despertara rumores románticos. Sin embargo, en 2026, aquella amistad comenzó a escribirse de otra manera. La empresaria y el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 empezaron a dejarse ver juntos y, poco a poco, dieron señales de que entre ellos había algo más que una larga historia de amistad.

Hoy, su romance no solo se refleja en sus apariciones públicas y escapadas juntos, sino también en la relación que el piloto británico ha construido con los cuatro hijos de Kim. Una cercanía que quedó en evidencia cuando reveló que les regaló un cachorro que ya forma parte de la familia.

Halo fue un regalo de Lewis para los hijos de Kim. Instagram @formula1_forza_ferrari

Una amistad de años que se convirtió en amor

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde 2014, cuando coincidieron en eventos sociales. Durante mucho tiempo, sus caminos estuvieron ligados a los mismos círculos de celebridades, moda y entretenimiento, pero no fue sino hasta principios de 2026 cuando comenzaron a surgir versiones de un posible romance.

En febrero, ambos fueron vistos juntos en el Super Bowl, donde asistieron al partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Su presencia en el mismo evento alimentó las especulaciones sobre una relación que, hasta entonces, ninguno había confirmado públicamente.

Con el paso de los meses, las apariciones y publicaciones compartidas fueron dando más pistas. En verano, Hamilton mostró imágenes de una escapada junto a Kim y algunos de sus hijos, acompañadas por un mensaje sobre la importancia de mantener cerca a las personas que uno quiere. Más adelante, ambos compartieron fotografías y momentos de sus viajes, dejando ver una faceta más personal de su vínculo.

Kim Kardashian no tenía prisa por volver a enamorarse

Antes de comenzar esta relación, Kim atravesó una etapa en la que decidió concentrarse en sí misma, sus hijos y sus proyectos profesionales. En una entrevista con The Times, la empresaria habló sobre el tiempo que pasó sin una relación formal después de su divorcio de Kanye West, con quien comparte a North, Saint, Chicago y Psalm.

Kim describió aquellos años como una etapa positiva, en la que no sintió la necesidad de buscar pareja ni de llenar un vacío sentimental. Por el contrario, explicó que necesitaba sanar, trabajar en sí misma y darse tiempo antes de estar preparada para abrirse nuevamente al amor.

“Realmente no sentí ninguna prisa”, contó, al recordar ese periodo. También reconoció que no estaba lista para abrirse emocionalmente y que necesitaba vivir su propio proceso.

Sus declaraciones ofrecen una perspectiva distinta sobre el inicio de su romance con Hamilton: no se trató de una búsqueda apresurada de pareja, sino de una relación que surgió después de una etapa personal en la que Kim priorizó su bienestar y a su familia.

Viajes, apariciones públicas y señales de complicidad

A lo largo de 2026, la pareja ha compartido distintos momentos que han alimentado el interés por su historia. Entre ellos están sus apariciones en eventos deportivos, las fotografías de sus escapadas y las publicaciones en redes sociales que han permitido conocer un poco más de su vida juntos.

En octubre, Kim celebró por adelantado su cumpleaños número 46 durante un viaje a Filipinas, donde compartió imágenes de paisajes, actividades en el mar y una celebración junto al océano. Después, Hamilton publicó videos de buceo y atardeceres en escenarios similares, lo que reforzó las versiones de que ambos habían disfrutado juntos de esa escapada.

Aunque la pareja no suele ofrecer demasiados detalles sobre su intimidad, sus apariciones y publicaciones han dejado entrever una relación que se desarrolla entre viajes, compromisos profesionales y momentos compartidos lejos de los reflectores.

Lewis Hamilton conquista a los hijos de Kim con un cachorro

Uno de los detalles más reveladores sobre la relación llegó durante una actividad con aficionados en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en Austin, Texas. Hamilton habló con naturalidad sobre el tiempo que disfruta pasar con los cuatro hijos de Kim y dejó claro que su vínculo con ellos se ha convertido en una parte importante de su vida fuera de las pistas.

“Me encanta pasar tiempo con los hijos de mi novia”, comentó el piloto, quien también explicó que sus sobrinos siempre le han dado mucha felicidad. Después reveló el regalo que hizo a los pequeños: un cachorro de golden retriever llamado Halo. “Este año les regalé un perro, así que el pequeño Halo es un nuevo miembro de esa familia”, contó.

Halo ya había aparecido en publicaciones de Kim y Lewis. La empresaria compartió imágenes del cachorro durante unas vacaciones familiares junto a un lago, mientras que el piloto también ha mostrado momentos con el nuevo integrante de la familia. El gesto tiene, además, una dimensión personal para Hamilton, quien perdió el año pasado a Roscoe, su querido bulldog inglés.

El cachorro no fue un regalo de cumpleaños para Kim, sino un obsequio para sus hijos que refleja la cercanía que el piloto ha desarrollado con ellos. Y aunque la pareja mantiene ciertos aspectos de su vida privada lejos de la exposición pública, este detalle ofrece una mirada a la etapa que atraviesan: una historia de amor que nació de una amistad de años y que ahora también encuentra espacio en la vida familiar de Kim Kardashian.