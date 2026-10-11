Kim Kardashian revela la sorprendente cantidad de niñeras que necesita para cuidar a sus 4 hijos

Kim Kardashian volvió a llamar la atención al revelar un detalle poco conocido de su vida familiar, la estrella del reality The Kardashian, ha confesado con cuántas personas cuenta para que le ayuden a cuidar de sus hijos, y el número ha sorprendido.

La empresaria de 45 años, que cuenta con una agenda bastante ajetreada, confesó en una reciente entrevista sobre su rutina como mamá y cómo logra equilibrar la maternidad con sus múltiples compromisos profesionales, entre ellos sus negocios, sus proyectos televisivos y sus estudios de Derecho.

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¿Cuántas niñeras tiene Kim Kardashian para cuidar de sus hijos?

Durante una entrevista con The Sunday Times, Kim reveló que cuenta con cinco niñeras para cuidar a sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, fruto de su relación con Kanye West.

Una permanece de guardia, mientras las otras cuatro se turnan para apoyarla; sin embargo, a pesar de esta ayuda, la empresaria aseguró que procura estar presente en la vida de sus hijos, llevarlos a la escuela, recogerlos y compartir la cena con ellos.

“Creo que soy una madre intermedia-estricta”, dijo. “Soy extremadamente paciente y cariñosa. Todavía tengo un niño que duerme en mi cama cuando quiere. Leo libros con los niños todas las noches”.

Kim también habló de la exposición de sus hijos frente a las cámaras del reality show familiar, y explicó que procura respetar los límites de cada uno de ellos, pues son quienes finalmente deciden si quieren o no aparecer en el programa.

“Cada niño hace aquello con lo que se siente cómodo”, comentó al referirse a la manera en que sus hijos participan en el proyecto televisivo.

La única profesión que Kim Kardashian no quiere que sigan sus hijos

Kim Kardashian reveló para la revista People que preferiría que sus hijos no practicaran béisbol debido a las largas jornadas que exige este deporte, la empresaria habló sobre el tema junto a Natalie Enten, productora ejecutiva de su nuevo proyecto, Team Moms: Baseball.

“Mis hijos querían jugar béisbol, pero en ese momento estaban en una etapa en la que querían probar todos los deportes”, recordó. “Recuerdo que llegué al campo y, después de unas tres horas, pensé: ‘Está bien, creo que el otro deporte era mucho mejor para ti’”.

Kardashian también expresó su respeto por los padres que acompañan a sus hijos en esta disciplina: “Así que todo mi reconocimiento para los padres de niños que juegan béisbol. Si sabes, sabes. Son muchísimas horas”.