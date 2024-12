¿Quién es el novio actual de Kim Kardashian? Aseguran que la socialité tiene un nuevo y misterioso romance

Kim Kardashian, ícono de la cultura pop y empresaria exitosa, vuelve a estar en el centro de la atención mediática por su vida amorosa. Tras su separación de la estrella de la NFL, Odell Beckham Jr., surgen rumores de un nuevo romance. ¿Quién es el afortunado que ha conquistado el corazón de Kim? Los detalles, aunque escasos, apuntan a un misterioso inversor inmobiliario alejado del ojo público.

¿Kim Kardashian tiene novio en 2024?

Según fuentes exclusivas de Page Six y Us Weekly, la fundadora de Skims está saliendo con un hombre que se dedica a las inversiones inmobiliarias y prefiere mantenerse fuera del foco mediático. A diferencia de sus relaciones anteriores, esta vez Kim parece optar por la discreción y la privacidad.

¿Quién es el misterioso inversor inmobiliario que sale con Kim Kardashian?

La identidad del nuevo romance de Kim Kardashian se mantiene en secreto, por ahora. Las fuentes cercanas a la socialité revelan que se conocieron a través de amigos en común y que, por el momento, no se trata de una relación formal.

Kim está disfrutando de esta nueva etapa y se muestra cautelosa a la hora de exponer su vida privada, especialmente después de las intensas experiencias mediáticas que ha vivido en el pasado.

Después de romances de alto perfil con figuras como Kanye West y Pete Davidson, Kim Kardashian parece haber aprendido la lección. La constante exposición pública y el escrutinio mediático pueden ser agotadores, especialmente cuando se trata de relaciones personales. Por ello, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” ha decidido priorizar la privacidad y mantener este nuevo romance alejado de los reflectores.

¿Qué busca Kim Kardashian en una pareja?

Según las fuentes, Kim busca una conexión genuina y valora la privacidad de su pareja. Si bien no está cerrada a la posibilidad de salir con personas famosas, en esta ocasión ha preferido a alguien que no está en el ojo público. La empresaria desea construir una relación sólida sin la presión constante de los medios.

¿Quiénes son las exparejas de Kim Kardashian?

Las relaciones pasadas de Kim Kardashian, incluyendo su matrimonio con Kanye West y sus romances con Pete Davidson y Odell Beckham Jr., influyeron en su enfoque actual sobre el amor. La experiencia la ha llevado a ser más cautelosa y a valorar la discreción por encima de la exposición mediática. Ahora, busca una relación más tranquila y alejada del drama público.

El historial amoroso de Kim Kardashian ha sido objeto de gran interés público a lo largo del tiempo. Entre sus relaciones más destacadas se encuentran:



Damon Thomas , productor musical, con quien estuvo casada de 2000 a 2004.

, productor musical, con quien estuvo casada de 2000 a 2004. Ray J , cantante de R&B, con quien mantuvo una relación a principios de la década de 2000.

, cantante de R&B, con quien mantuvo una relación a principios de la década de 2000. Reggie Bush , jugador de fútbol americano, con quien salió de 2007 a 2010.

, jugador de fútbol americano, con quien salió de 2007 a 2010. Kris Humphries, jugador de baloncesto, con quien se casó en 2011 en una boda televisada y de quien se divorció poco después.

jugador de baloncesto, con quien se casó en 2011 en una boda televisada y de quien se divorció poco después. Kanye West , el polémico rapero y productor musical, con quien estuvo casada de 2014 a 2022 y con quien tiene cuatro hijos.

, el polémico rapero y productor musical, con quien estuvo casada de 2014 a 2022 y con quien tiene cuatro hijos. Pete Davidson , comediante y actor, con quien mantuvo una relación en 2021 y 2022.

, comediante y actor, con quien mantuvo una relación en 2021 y 2022. Odell Beckham Jr., jugador de la NFL, con quien se le vinculó sentimentalmente en 2023.

¿Cuántos hijos tiene Kim Kardashian?

Kim Kardashian tiene cuatro hijos: North (2013), Saint (2015), Chicago (2018), y Psalm (2019). Todos ellos son hijos de Kanye West, el famoso rapero y diseñador de moda, con quien Kim estuvo casada por ocho años. Cada uno de estos niños ha crecido bajo el intenso foco de la atención pública, en parte debido al estatus de celebridad de sus padres