Lewis Hamilton presente en la fiesta de Mercedes-Benz por la Fórmula 1 en la Ciudad de México

La llegada de la Fórmula 1 y el Gran Premio de la Ciudad de México cada año nos vuelve locos a todos. No importa si seamos fanáticos del deporte automovilístico o no, no cabe duda de que el país entero se invade de cierta energía celebratoria y de fiesta que amamos. En esta ocasión también sobró la fiesta, y es que Lewis Hamilton y Mercedes-Benz se dieron a la tarea de ponernos en el mejor mood posible.

Karla Gómez

El sábado, después de las calificaciones, nos fuimos a echar la fiesta con uno de los pilotos de la F1 más picudos que existen. Lewis Hamilton ha sido parte de la escudería de Mercedes-Benz por un rato, y en años recientes nos ha enamorado haciendo que nos volvamos poco a poco fans de su trabajo en la pista. Claro que amamos echarles porras a los iconos locales, pero Lewis se ha ganado el respeto de México por ser uno de los más veloces.

Mercedes-Benz es una marca que también se ha ganado presencia en nuestro país por ser sinónimo de lujo y exclusividad, convirtiéndose así en una aspiración para muchos. El día de hoy celebra 30 años, tres largas décadas, de estar en México y para celebrar nos regaló una noche inolvidable.

Karla Gómez

“Cha’an Cha’an” fue el nombre de la fiesta. Con una temática muy a lo desert glam nos reunimos en un venue muy cool en la Ciudad de México. La fiesta inició con unas palabras de los representativos de la marca y el famosísimo Lewis Hamilton. La celebración no terminó ahí, pues la marca anunció la llegada de uno de los vehículos más esperados por el mercado automotriz: el AMG CT63. La noche se llenó de música a cargo de DJs internacionales top que pusieron a bailar hasta al más tieso, y de drinks cortesía de ALMAVE, la marca de tequila libre de alcohol de Lewis Hamilton. Obviamente la lista de invitados fue lo mejor, pues echamos el baile con personalidades como Oso Trava, Enrique Olvera, Ela Veldén y cientos más.

Karla Gómez

La noche estuvo a reventar, y aunque nos hubiera gustado continuar, al día siguiente teníamos que despertar temprano para terminar de ver la Fórmula 1 y conocer al ganador del Gran Premio en la Ciudad de México. Nos llena muchísimo saber que México sea objeto de cariño de personajes tan importantes como Lewis Hamilton, pero sobre todo de Mercedes-Benz que ha hecho de esta su casa y que esperemos cumpla cientos de años más sintiendo el amor mexicano.