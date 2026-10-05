Tras su separación de Kanye West, con quien comparte a North, Saint, Chicago y Psalm, Kardashian asegura que no tenía prisa por encontrar una nueva pareja. Aunque durante ese periodo mantuvo un romance de aproximadamente nueve meses con Pete Davidson, la empresaria considera que, en términos generales, pasó esos años enfocada en ella misma.

Estuve realmente soltera durante cinco años y eso se sintió genial. Kim Kardashian

Kim Kardashian revela por qué esperó cinco años para volver a enamorarse antes de Lewis Hamilton WWD/Penske Media via Getty Images

En una nueva entrevista con The Sunday Times’ Style, la empresaria de 45 años aseguró que pasó cinco años sintiéndose realmente soltera, una etapa en la que prefirió concentrarse en sus cuatro hijos, su carrera y su bienestar personal.

Quería sanarme por completo y simplemente trabajar en mí misma. Kim Kardashian

Kim Kardashian revela por qué esperó cinco años para volver a enamorarse antes de Lewis Hamilton Foto: @KimKardashian

Su nueva etapa junto a Lewis Hamilton

La reflexión llega mientras Kardashian vive una nueva etapa sentimental con Lewis Hamilton. Ambos se conocen desde hace más de una década, pero fue a principios de 2026 cuando comenzaron a surgir reportes de que su amistad había evolucionado hacia un romance. En febrero fueron vistos juntos en Europa y posteriormente hicieron apariciones públicas, mientras distintas fuentes aseguraban que estaban explorando una relación.

La pareja terminó haciendo pública su relación meses después. Sin embargo, Kardashian parece decidida a mantener esta parte de su vida mucho más reservada. Cuando The Sunday Times’ Style le preguntó directamente sobre Hamilton, prefirió no entrar en detalles sobre su relación.