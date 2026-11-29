Hay noches de diciembre que piden una comedia romántica y otras en las que basta con volver a ver a Kevin McCallister defender su casa. En 2026, las novedades incluyen a Maddie Ziegler atrapada en una Navidad que se repite y a Arnold Schwarzenegger como Santa Claus.

Entre los clásicos, hay espacio para la animación de Klaus, las travesuras de Mi pobre angelito y el lado más irreverente de las fiestas con Gremlins. Esta selección reúne estrenos anunciados y títulos consultados para México. La disponibilidad puede cambiar durante el mes.

Las mejores películas navideñas de Netflix para ver en 2026

1. Klaus (2019)

Un cartero novato llega a un pueblo donde los vecinos llevan años enfrentados y entabla amistad con un fabricante de juguetes. La película reinventa el origen de Santa Claus a partir de pequeños gestos de generosidad. Es nuestra primera elección para un maratón familiar.

2. Aquella Navidad (2024)

Una nevada trastoca los planes de un pueblo costero y entrelaza las historias de varias familias. La animación encuentra el humor en el caos de las fiestas y también deja espacio para quienes extrañan a alguien en la mesa.

3. La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (2026)

Dennis Quaid y Milo Ventimiglia forman parte del elenco de esta historia sobre una familia que atraviesa una crisis en plenas fiestas. Una adolescente, su abuelo y un basset hound están en el centro de la película, basada en la novela de W. Bruce Cameron. Llegó a Netflix en noviembre.

Las mejores películas navideñas de Netflix para ver en 2026 Ron Davis/Getty Images

Películas navideñas de Prime Video que debes ver en diciembre de 2026

1. En busca del saco mágico (2026)

Arnold Schwarzenegger interpreta a Santa Claus en una comedia de atracos junto a Alan Ritchson. Cuando desaparece su saco mágico, recuperarlo se convierte en una misión contrarreloj. Su estreno en Prime Video México está anunciado para el 2 de diciembre.

2. Código: Traje rojo (2024)

Tras el secuestro de Santa Claus, el jefe de seguridad del Polo Norte, interpretado por Dwayne Johnson, busca la ayuda de un rastreador al que da vida Chris Evans. Es la opción para quienes quieren persecuciones y criaturas fantásticas en su película navideña.

3. Navidad en Candy Cane Lane (2023)

Eddie Murphy interpreta a un padre decidido a ganar el concurso de decoración de su vecindario. Su trato con una elfa complica la competencia cuando los adornos cobran vida. La comedia se ríe de esa costumbre de querer que todo salga perfecto en Navidad.

4. Bronca Navidad (2026)

El protagonista de El verano en que me enamoré cambia la playa por una carretera nevada. Christopher Briney y Michelle Randolph interpretan a dos editores rivales que, tras quedar varados por una tormenta, se ven obligados a compartir un auto rumbo a Nueva York. Los contratiempos del viaje convierten su rivalidad en el punto de partida de un romance navideño.

Películas navideñas de Prime Video que debes ver en diciembre de 2026 Getty Images

Las mejores películas navideñas de Disney+ para disfrutar en familia

1. Mi pobre angelito (1990)

Kevin McCallister se queda solo en casa cuando su familia sale de viaje y acaba defendiendo la propiedad de dos ladrones. Las trampas y el ingenio de Kevin hacen que siga siendo la primera opción cuando se juntan distintas generaciones frente a la pantalla.

2. Santa Cláusula (1994)

Tim Allen interpreta a Scott Calvin, un padre que termina asumiendo el trabajo de Santa Claus tras un accidente en Nochebuena. Buena parte de la comedia está en verlo intentar conciliar su vida cotidiana con las responsabilidades del Polo Norte.

3. Noelle (2019)

Anna Kendrick interpreta a la hija de Santa Claus, que sale a buscar a su hermano cuando él desaparece antes de Navidad. La película combina el humor de ver a una recién llegada del Polo Norte adaptarse al mundo exterior con una historia sobre encontrar su propio lugar en la tradición familiar.

Las mejores películas navideñas de Disney+ para disfrutar en familia Frank Trapper/Corbis via Getty Images

Películas navideñas de HBO Max para ver en diciembre de 2026

1. El Grinch (2018)

En esta versión animada, el Grinch planea robar los regalos y adornos de Villa Quién para acabar con la celebración. La película conserva el humor del personaje de Dr. Seuss y pone el foco en lo que hay detrás de su mal humor.

2. Gremlins (1984)

Un regalo de Navidad trae consigo unas reglas de cuidado muy precisas. Cuando su dueño las rompe, el pueblo entero acaba pagando las consecuencias. Es la elección para un maratón que pide un poco de terror y humor negro.

3. Last Christmas: Otra oportunidad para amar (2019)

Emilia Clarke interpreta a Kate, una joven que trabaja vestida de elfa en una tienda navideña de Londres y conoce a Tom, interpretado por Henry Golding. Las luces de la ciudad y las canciones de George Michael acompañan una historia que se va volviendo más agridulce conforme avanza.

Películas navideñas románticas de Netflix para disfrutar en pareja

1. In a Holidaze (2026)

Tras cometer un error romántico, una joven interpretada por Maddie Ziegler revive una y otra vez la Navidad en la cabaña de su familia. Cada repetición le da la oportunidad de cambiar algo y preguntarse qué quiere en realidad. Netflix anunció su estreno para el 2 de diciembre.

2. Cómo proteger a una estrella (2026)

Leighton Meester y Jared Padalecki protagonizan un romance que reúne a una celebridad con la persona encargada de protegerla. Está en el catálogo mexicano desde la temporada de estrenos de noviembre y es una buena opción si buscas una comedia romántica reciente.

3. Navidad de golpe (2022)

Lindsay Lohan interpreta a una heredera que pierde la memoria tras un accidente de esquí. Mientras se recupera en una posada, empieza a acercarse al dueño y a su hija. Entre el pueblo nevado y el romance que avanza a fuego lento, cumple con lo que se antoja de una comedia navideña clásica.

Las mejores películas navideñas para ver en diciembre de 2026 y dónde verlas en México Archive Photos/Getty Images

En diciembre de 2026, la cartelera navideña en streaming da para mezclar estrenos con esas películas que ya son parte de la celebración. In a Holidaze es una opción para una noche en pareja, Klaus para ver en familia y Gremlins para quienes prefieren cerrar el maratón con humor negro. Y si en casa ya se saben de memoria las trampas de Kevin en Mi pobre angelito, volver a verlas juntos también es parte del plan.