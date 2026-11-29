Un fin de semana en Madrid en temporada navideña puede empezar con chocolate caliente en un pasadizo del centro y terminar bajo los ángeles iluminados de Gran Vía. La mayor parte del recorrido se puede hacer a pie, entre la Plaza Mayor, la Puerta del Sol y Cibeles. El alumbrado navideño está encendido del 21 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027, aunque cada mercadillo y pista de hielo tiene su propio calendario.

Sábado por la mañana en el mercadillo de la Plaza Mayor

La Plaza Mayor es un buen punto de partida para conocer la Navidad madrileña. Su mercado reúne 104 casetas con figuras para el belén, adornos y los tradicionales artículos de broma. La entrada es gratuita y la edición de 2026 se extiende hasta el 31 de diciembre. Los sábados abre de 10:00 a 22:00, así que también puedes volver al anochecer para ver la plaza iluminada.

Fin de semana en Madrid: ¿qué hacer en Navidad 2026? Marco Cristofori/Getty Images

A unos minutos a pie está la Chocolatería San Ginés, en el pasadizo del mismo nombre. Sirve chocolate con churros desde 1894. Su local original abre las 24 horas, de modo que la parada funciona igual para desayunar que para entrar en calor después de recorrer las luces.

Sábado al anochecer entre las luces de Sol, Gran Vía y Cibeles

Empieza en la Puerta del Sol, sigue por la calle de Montera hasta Gran Vía y baja por Alcalá hacia la plaza de Cibeles. En Gran Vía regresan los tres ángeles gigantes, mientras que Cibeles figura entre las zonas con novedades este año. Si prefieres un paseo más largo, puedes recorrer Gran Vía hasta plaza de España, otro de los puntos destacados del alumbrado de 2026.

Domingo en el belén de la Real Casa de Correos

En plena Puerta del Sol, la Real Casa de Correos presenta El comienzo del camino, un nacimiento con más de 500 figuras y una escenografía dispuesta a distintas alturas. Es un plan gratuito que se puede visitar hasta el 6 de enero de 2027. El horario general es de 10:00 a 22:00, con cambios en fechas festivas. La exposición cierra el 25 de diciembre y el 1 de enero.

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¿Dónde patinar sobre hielo en Madrid en Navidad?

Si tu viaje es a partir del 13 de diciembre, puedes patinar bajo la cubierta de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. La pista Cibeles sobre hielo estará abierta hasta el 6 de enero. Para un domingo en familia, Matadero Madrid suma conciertos, talleres y espectáculos navideños desde el 19 de diciembre. Su plaza también tendrá una nevada programada de 18:00 a 20:00, hasta el 4 de enero.

¿Cuál es el mejor fin de semana para visitar Madrid en Navidad?

Si quieres reunir mercadillo, luces, belén y pista de hielo en el mismo viaje, el 19 y 20 de diciembre es una buena opción. Para entonces, ya habrá arrancado la programación familiar de Matadero y el mercado de la Plaza Mayor seguirá abierto. Si vas después de Año Nuevo, todavía podrás recorrer el alumbrado y visitar el belén de Sol hasta el Día de Reyes.

