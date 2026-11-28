La noche del pasado miércoles 25 de noviembre, el exclusivo Estudio Maravilla en la Ciudad de México se transformó en el epicentro del lujo aventurero. Bajo un dress code que invitaba a reinterpretar el espíritu camping vibes con un toque de elegancia relajada, personalidades del espectáculo, líderes de opinión y amantes del estilo de vida outdoor se dieron cita para conmemorar un hito histórico: los 85 años de Jeep.

Desde los primeros minutos de la recepción, la atmósfera dejó claro que no se trataba de un lanzamiento convencional, sino de una celebración al ADN de libertad y autenticidad que ha definido a la marca por más de ocho décadas. Por primera vez en México, los invitados pudieron admirar bajo un mismo techo la familia completa de la firma, desde el versátil Renegade y el icónico Wrangler, hasta la imponente sofisticación de la Grand Wagoneer L, creando un recorrido visual por la evolución del todoterreno de alta gama.

El brillo de la noche estuvo a la altura de la ocasión. Entre los asistentes destacados que disfrutaron de la experiencia y compartieron su entusiasmo por la marca se encontraban figuras muy queridas de la escena artística como Carlos Ferro, Nuja Amar, Adrián di Monte y Mauricio Abad, quienes se sumaron al brindis por el futuro de la movilidad sin perder el estilo.

El momento cumbre de la velada llegó cuando Montserrat Oliver, impecable como host de la noche, tomó el escenario para dar la bienvenida oficial. Con su característico carisma y esa conexión natural que tiene con la aventura y el buen vivir, Montserrat acompañó a Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México, y a David Martínez, Director de Jeep para México, en el instante más esperado: la develación del nuevo Jeep Recon.

Instinto Eléctrico: el futuro del lujo todoterreno

Bajo el concepto “Instinto Eléctrico”, el Jeep Recon se presentó no solo como el primer SUV 100% eléctrico de la marca, sino como el único en su categoría con la prestigiosa certificación Trail Rated. En palabras de sus anfitriones, este modelo no busca imitar la aventura; nace preparado para conquistar los caminos más exigentes en absoluto silencio y con cero emisiones.

Para quienes buscan exclusividad absoluta y prestaciones de alto rendimiento, el nuevo integrante de la familia conquista a primera vista:

Potencia y desempeño: Cuenta con 650 caballos de fuerza, tracción 4x4 eléctrica con dos motores y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3.6 segundos, respaldada por más de 370 kilómetros de autonomía.

Libertad open-air: Diseñado para vivir el entorno sin barreras, incorpora techo eléctrico Sky One-Touch, además de puertas, ventanas traseras y medallón desmontables sin necesidad de herramientas.

Edición de Colección: Para honrar los 85 años de historia, el Recon debuta con una exclusiva Edición de Lanzamiento en el vibrante color naranja Joose, una pieza de deseo para los coleccionistas y primeros entusiastas de la marca en el país.

Entre música, coctelería de autor y el asombro ante la nueva joya eléctrica de la firma, los invitados disfrutaron de una atmósfera relajada donde el espíritu outdoor cobró vida a través de dinámicas interactivas diseñadas para despertar su lado más aventurero. Una vez más, Jeep demostró que el verdadero lujo actual radica en la libertad de explorar nuevos territorios con elegancia, potencia y conciencia hacia el futuro.