A pocos días de comenzar diciembre, la reina Letizia nos ha dado una nueva razón para recuperar una de las prendas más emblemáticas de la elegancia francesa: la chaqueta de tweed. Su textura, estructura y versatilidad la convierten en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan renovar sus estilismos de invierno sin alejarse de los clásicos.

Después de apostar por el rosa y el borgoña en su visita al Museo del Prado, la monarca española ha recurrido a una fórmula mucho más discreta, pero igualmente sofisticada, para continuar con su agenda institucional.

Este 26 de noviembre, durante las audiencias concedidas a las selecciones españolas de balonmano en silla de ruedas y boccia, en el Palacio de la Zarzuela, Letizia estrenó una chaqueta de Carolina Herrera que bien podría resolver más de un compromiso durante las próximas fiestas decembrinas.

La chaqueta de tweed de Carolina Herrera con la que la reina Letizia recupera la elegancia francesa

De silueta corta, cuello redondo y mangas largas, la chaqueta elegida por la reina presenta un tejido multicolor en el que se entrelazan hilos blancos, negros, azules y amarillos.

Uno de los detalles más interesantes del diseño se encuentra en sus terminaciones desflecadas, presentes en los puños, el cuello y los bordes delanteros. Este acabado rompe con la rigidez que suele caracterizar a las prendas de sastrería y aporta un carácter más contemporáneo al conjunto.

Aunque su estética remite a las icónicas chaquetas que Gabrielle Chanel popularizó durante el siglo XX, la pieza pertenece a Carolina Herrera, una de las firmas recurrentes en el guardarropa de la monarca española.

Su longitud, ligeramente por debajo de la cintura, permite crear un interesante equilibrio visual cuando se combina con pantalones de tiro alto, mientras que la riqueza del tejido hace innecesario recurrir a accesorios demasiado llamativos.

La reina Letizia combina una chaqueta de tweed con pantalones de vestir negros

En lugar de acompañar la chaqueta con una falda a juego, como dictaría la versión más tradicional de este tipo de conjuntos, la reina Letizia optó por unos pantalones oscuros de vestir.

La elección permite trasladar una prenda históricamente asociada con los conjuntos de dos piezas a un territorio mucho más versátil y funcional.

Al mantener una base sobria, la monarca consigue que la atención recaiga sobre la textura y los detalles de la chaqueta. Una fórmula que demuestra cómo dos prendas bien elegidas pueden ser suficientes para construir un estilismo distinguido.

La reina completó su look con zapatos de tacón ancho, joyería discreta y la melena suelta con raya lateral, conservando la naturalidad que caracteriza buena parte de sus apariciones institucionales.

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¿Por qué la chaqueta de tweed es un imprescindible del armario de invierno 2026?

Pocas prendas han conseguido conservar su relevancia durante tantas décadas como la chaqueta de tweed.

Aunque este tejido tiene sus raíces en la tradición textil británica, fue Gabrielle Chanel quien lo incorporó al guardarropa femenino desde una perspectiva que privilegiaba la comodidad y la libertad de movimiento.

En 1954, con su regreso a la alta costura, la diseñadora francesa consolidó una silueta que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la moda del siglo XX.

Su atractivo permanece vigente gracias a la capacidad de adaptarse a diferentes estilos, edades y ocasiones. Una chaqueta de tweed puede acompañar unos jeans durante el fin de semana, completar un conjunto de oficina o sustituir a una americana convencional en una celebración formal.

Además, durante los meses más fríos, su textura aporta profundidad a los estilismos construidos alrededor de colores neutros como el negro, el gris, el azul marino y el marfil.

Cómo llevar una chaqueta de tweed en diciembre 2026, según el estilo de la reina Letizia

Con las comidas de fin de año, las reuniones familiares y las cenas navideñas cada vez más cerca, la propuesta de Letizia llega en el momento perfecto.

Para un compromiso de oficina, podemos seguir su ejemplo y combinar una chaqueta de tweed con pantalones negros de corte recto, mocasines de tacón y un bolso estructurado.

Si la ocasión es una cena de Navidad, una falda midi de satén, unos zapatos de punta fina y pendientes dorados pueden aportar un carácter más festivo al conjunto.

Otra alternativa consiste en llevarla con pantalones de terciopelo en color borgoña o negro. El contraste entre ambos tejidos crea una composición particularmente interesante para las celebraciones nocturnas.

Incluso con unos jeans rectos, una camiseta blanca y unas bailarinas, esta chaqueta conserva su capacidad de transformar un estilismo cotidiano.

La última aparición de la reina Letizia confirma que no siempre necesitamos incorporar nuevas tendencias al guardarropa para vestir con sofisticación. A veces, basta con recuperar un clásico y encontrar nuevas maneras de combinarlo.