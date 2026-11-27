Aunque Eugenio Derbez había evitado pronunciarse sobre las acusaciones contra su hijo Vadhir Derbez, el actor y comediante finalmente hizo un pequeño guiño a la polémica durante su mensaje por Thanksgiving.

Acompañado de esposa Alessandra Rosaldo, y con su característico sentido del humor, Eugenio compartió una reflexión sobre la importancia de agradecer por las cosas buenas que deja el año; sin embargo, sus comentarios sobre la familia y los hijos no pasaron inadvertidos.

¿Qué dijo Eugenio Derbez en su mensaje de Thanksgiving?

El pasado 26 de noviembre, con motivo de Thanksgiving, también conocido como el Día de Acción de Gracias, Eugenio compartió un video en su perfil de Instagram, donde comenzó hablando sobre el significado de esta celebración y los motivos por los que las personas suelen expresar gratitud.

“Hoy es el Thanksgiving en Estados Unidos, un día en donde agradecemos, no sé, agradeces las cosas lindas que te han pasado en el año…”, comentó.

El actor intentó hablar sobre las razones por las que vale la pena sentirse agradecido; sin embargo, hizo ciertas pausas cuando mencionó a su familia y a sus hijos.

“No sé, hay muchas cosas que agradecer, no sé, agradeces por la familia, por los hijos…”, expresó, antes de detenerse y mirar a Alessandra, quien reaccionó con un gesto de humor.

Eugenio retomó su mensaje haciendo referencia al cariño del público, pero nuevamente dejó algunas pausas que llamaron la atención, hasta que finalmente, decidió cambiar de tema y adelantarse a las próximas celebraciones decembrinas.

“Bueno, ya viene Navidad. En un mes es Navidad y, bueno, listos para la cena, para Año Nuevo”, dijo entre risas.

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Mensaje de Eugenio Derbez por Thanksgiving 2026 Instagram/ederbez

La polémica que rodea a los hijos de Eugenio Derbez

Aunque Eugenio no mencionó de forma directa las polémicas por las que están atravesando sus hijos, el momento en el que comparte su mensaje y la forma de hacerlo, ha provocado que algunos usuarios relacionen sus pausas y comentarios con los recientes acontecimientos.

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Por una parte, Vadhir Derbez enfrenta una investigación por presuntas agresiones sexuales, señalamientos que el actor ha rechazado públicamente, mientras que su hermano, José Eduardo Derbez, ha acaparado los titulares por su reciente separación de Paola Dalay, la madre de su hija.