Eugenio Derbez asegura que Vadhir es el más talentoso de sus hijos y José Eduardo Derbez le responde

Vadhir Derbez está disfrutando de su nueva etapa como cantante, razón por la que su papá, Eugenio Derbez, dijo estar muy orgulloso, y aseguró que el intérprete de 33 años es el “más talentoso” de sus hijos.

Hace unos días, el actor y productor viajó a la Ciudad de México para acompañar a su hijo en esta nueva etapa de su carrera, donde también dijo que Vadhir Derbez se ha abierto camino en la música por sí mismo.

En un encuentro con los medios en el arranque de la gira ‘Morrito Tour’ en el Lunario del Auditorio Nacional, Eugenio Derbez aplaudió su nueva faceta musical y aseguró que es el más talentoso de todos sus hijos.

“Soy el papá más orgulloso porque siempre lo he dicho, Vadhir, de toda la familia, yo creo que es el que tiene más talento, toca el piano, toca la guitarra, toca el saxofón, canta, canta de verdad no con aparatos, baila, actúa, hace comedia… de todo, estoy feliz con Vadhir”, dijo el comediante de 63 años.

Vadhir Derbez y Eugenio Derbez Instagram @vadhir

José Eduardo Derbez reacciona a las declaraciones de su papá

Recientemente, José Eduardo Derbez fue abordado por periodistas, quienes le cuestionaron sobre los dichos de su papá acerca de su hermano mayor.

“Yo no sé tocar la guitarra, él sí, yo no sé tocar el tambor, él sí. Sí, sí, cómo no”, señaló el hijo de Victoria Ruffo.

Cuando una periodista le dijo que cada uno de los hijos de Eugenio Derbez ”tiene lo suyo”, José Eduardo Derbez respondió a modo de broma: “No sé qué tan ‘lo suyo’. Pero sí, repartió más para allá”.

Aislinn Derbez también respondió a las afirmaciones de su papá y dijo estar de acuerdo con que Vadhir Derbez es el más talentoso.

“Sí totalmente, muy de acuerdo, es demasiado talentoso”, dijo la actriz sin dudarlo.

José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez Instagram @vadhir

Vadhir Derbez se quita el apellido

El actor y cantante decidió quitarse el apellido ‘Derbez’ para su etapa musical, hecho que fue apoyado por su famoso padre y su hermano, José Eduardo Derbez.

“La verdad es que lo platicó conmigo y yo creo que es una buena idea, porque mucha gente sigue pensando que yo lo ayudo en todo y la verdad es que él ha hecho su carrera por sí mismo y de repente se frustra y me dice ‘papá es que todo el mundo piensa que tú me consigues todas las cosas’, y por eso decidimos que ya no tuviera el apellido Derbez”, comentó Eugenio Derbez.

Por su parte, José Eduardo Derbez, quien hace unos días aseguró que él no se quitaría el apellido porque se siente muy orgulloso de su legado, dijo: “Ay ¿ya lo hizo a un lado? (el apellido Derbez). Está muy bien, yo apoyo a mi hermano y lo quiero y lo amo y lo adoro”.

El comediante y conductor también señaló que está muy contento y muy orgulloso de su hermano por atreverse a cumplir su sueño de ser cantante.