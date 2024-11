Eugenio Derbez reacciona a la decisión de su hijo Vadhir de quitarse su apellido

Vadhir Derbez arrancó su primera gira como cantante con un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, sin embargo, el también actor causó polémica al dejar atrás el famoso apellido de su padre para su nueva faceta musical.

El intérprete de 33 años quiere evitar el prejuicio sobre su proyecto musical y que la gente escuche sus canciones sin “ponerle una cara” a su trabajo.

“En la música estaba con el dilema de si dejar el apellido o no… si me llamara ‘Juan’ o ‘Alejandro’ el apellido sí te ayuda para tener algo un poquito más único, pero Vadhir, la neta es que toda la vida he lidiado con que no me he encontrado otro y es como decir ‘Shakira’, entonces Vadhir puede vivir así por sí solo”, dijo el actor en una conferencia de prensa.

“En la música, luego el tener creo que el apellido hace que la gente automáticamente le ponga una cara a la música y a lo que está escuchando, y tienen todos estos prejuicios detrás, es justo lo que no quiero”, añadió.

Eugenio Derbez y Vadhir Derbez Instagram @vadhir

Eugenio Derbez reacciona a la decisión de Vadhir de quitarse el apellido

En un encuentro con los medios en el arranque de la gira ‘Morrito Tour’, Silvana Prince, mamá de Vadhir, aseguró que su hijo se ha esforzado mucho para conseguir lo que ha logrado en el ámbito musical sin ayuda de su famoso papá.

Eugenio Derbez, quien viajó a México para disfrutar del concierto de su hijo, aplaudió esta nueva faceta en su carrera y aseguró que no ha intervenido para apoyarlo, además, señaló que está de acuerdo con que deje de lado el apellido Derbez para abrirse paso por sí mismo.

“La verdad es que lo platicó conmigo y yo creo que es una buena idea, porque mucha gente sigue pensando que yo lo ayudo en todo y la verdad es que él ha hecho su carrera por sí mismo y de repente se frustra y me dice ‘papá es que todo el mundo piensa que tú me consigues todas las cosas’, y por eso decidimos que ya no tuviera el apellido Derbez”, dijo el actor y productor.

Eugenio Derbez también declaró que, para él, el más talentoso de la familia es Vadhir, pues además de actuar, también canta, baila y toca varios instrumentos.

“Soy el papá más orgulloso porque siempre lo he dicho, Vadhir, de toda la familia, yo creo que es el que tiene más talento, toca el piano, toca la guitarra, toca el saxofón, canta, canta de verdad no con aparatos, baila, actúa, hace comedia… de todo, estoy feliz con Vadhir”, dijo el comediante de 63 años.

¿José Eduardo Derbez también se quitará el apellido?

El hijo de Victoria Ruffo tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en el que se le cuestionó si él también ha pensado en quitarse el apellido de su papá, sin embargo, el actor declaró que, aunque en ocasiones le ha traído críticas, se siente orgulloso de ese legado.

“Les ha dado a muchos por quitarse nombres y apellidos, y es muy respetable. Yo estoy muy orgulloso de quien soy y de mi nombre. Mi trabajo ha hablado por mí, mis proyectos, y sí, le debo mucho a este nombre”, declaró el conductor.

Aseguró que aunque respeta la decisión de su hermano, él está contento con su nombre y lo que trae consigo.

“Yo no (me voy a quitar el apellido), yo respeto mucho la decisión de mi hermano. Bueno, pues él creo que tiene el Derbez de nombre, entonces pues fue como cortarse el nombre. Pero yo no me dejé, o sea, es como cortar el Eduardo. Me gusta mi nombre, me gusta así completito, Derbez”, añadió ante las cámaras.