Aislinn Derbez habla de la posibilidad de ser mamá por segunda vez

Aislinn Derbez de 39 años de edad dijo que le gustaría volver a ser madre, pero primero debe tener una pareja estable, por lo que está analizando la opción de congelar sus óvulos.

La famosa hija de Eugenio Derbez dijo que se encuentra feliz y satisfecha con su primogénita Kailani, fruto de su pasado matrimonio con Mauricio Ochmann, sin embargo, abrió la posibilidad de agrandar la familia en el futuro.

“Lo he estado pensando, estoy muy tranquila, me podría quedar feliz con mi hija tal y como está, y también estoy abierta a la posibilidad, así que puede ser una buena opción ser mamá otra vez”, dijo Aislinn Derbez durante un encuentro con la prensa.

No obstante, la artista dijo que para que esto suceda primero prefiere encontrar una pareja estable, pero al hablar sobre su vida amorosa confesó que por ahora no está saliendo con nadie. “Todavía no, ando muy selectiva, mejor sola que mal acompañada, o que acompañada a medias, o sea, los estándares y la vara está muy alta”, declaró.