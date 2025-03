Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen así tras el estreno de la nueva canción de Cazzu

Ángela Aguilar compartió un video junto a Christian Nodal apenas unos minutos después de que Cazzu estrenara su nueva canción, ‘Con Otra’, la cual, según dicen en redes sociales, es una poderosa indirecta contra la hija de Pepe Aguilar.

La intérprete de ‘Qué Agonía’ publicó un clip junto a su esposo y su hermano, Leonardo Aguilar, para promocionar ‘El Amigo’, la nueva canción del sonorense, donde se mostraron muy cariñosos entre abrazos y caricias.

“Él fue el que ganó, yo fui el que perdí y me frustra, hablar de ese tema no me gusta, yo de ese tema no opino”, dice la nueva canción de Christian Nodal.

En otro video en TikTok aparece el cantautor de 26 años junto a su suegro, Pepe Aguilar, con quien también canta ‘El Amigo’ mientras disfrutan de lo que parece ser un mezcal.

Sin embargo, el lanzamiento de Nodal está siendo opacado por la nueva canción de la madre de su hija, pues tanto su publicación como la de Ángela están recibiendo varios comentarios de usuarios de redes sociales que le escriben frases del nuevo tema de Cazzu.

¿Qué dice ‘Con Otra’ y por qué aseguran que es una indirecta para Ángela Aguilar?

La nueva canción al ritmo de cumbia de Cazzu tiene un mensaje muy poderoso y algunos internautas que no solo lleva una indirecta para Ángela Aguilar, también para sus famosos padres.

“La que nada debe, nada teme. Robado se va, lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo”.

“Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña y yo ni siquiera lo miro, niña no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mala y todo se paga, no soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada”.

“No te deseo el mal, pero él te va a engañar. Será con otra y recordarás cómo te reías el día que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro

“La inseguridad lo vuelve loco, no fuiste tú el problema y yo tampoco, el amor que esperas no va a dartelo. Yo jamás te haría lo que tú me hiciste y con todo y eso que dijiste, aún así podría perdonártelo. Pero fuiste mala y todo se paga”.

Belinda apoya a Cazzu en su más reciente lanzamiento

Belinda, quien estuvo comprometida con Christian Nodal, le mostró su admiración Cazzu a través de un comentario en Instagram, el cual causó revuelo entre los internautas.

“Increíbleeeeeee la jefaaaaa temazoooooo!!! 🙌🙌”, escribió ‘Beli’ en una publicación de la cantante argentina donde muestra un fragmento de su nuevo videoclip. Además, la también actriz le dejó un segundo comentario a Cazzu con varios emojis de corazón rojo.

Además, en YouTube la ojiverde también le dejó un mensaje en su videoclip: “Temazoooooooooo 🔥🔥🔥"