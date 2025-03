Belinda le responde a Cazzu por su nueva canción, que sería una indirecta para Christian Nodal

Cazzu está causando furor con su nueva canción ‘Con Otra’, la cual, aseguran, es una indirecta para el padre de su hija, Christian Nodal y su nueva esposa, Ángela Aguilar. Y entre las muestras de apoyo que ha recibido la argentina se encuentra un comentario de Belinda.

‘Beli’, quien estuvo comprometida con el cantante sonorense, le mostró su admiración a la trapera argentina a través de un comentario en Instagram, el cual causó revuelo entre los internautas.

“Increíbleeeeeee la jefaaaaa temazoooooo!!! 🙌🙌”, escribió Belinda en una publicación de Cazzu donde muestra un fragmento de su nuevo videoclip.

Hasta el momento, el comentario de la intérprete de ‘Bella Traición’ cientos de miles de ‘me gusta’ y más de 5 mil respuestas. Además, la también actriz le dejó un segundo comentario a Cazzu con varios emojis de corazón rojo.

Belinda apoya a Cazzu Instagram @cazzu

El quiebre de Christian Nodal y Belinda

Belinda y Christian Nodal comenzaron su relación a mediados de 2020, sin embargo, su su compromiso terminó en febrero de 2022 en medio de mucha polémica, pues el intérprete de ‘Adiós Amor’ hizo acusaciones sobre la española que la hicieron víctima de críticas en redes sociales (de las cuales muchos internautas se arrepienten hoy en día).

A Nodal y a Cazzu se les vio juntos por primera vez en mayo de 2022 y en abril de 2023 la argentina confirmó su embarazo en un concierto.

Aunque en redes sociales se había especulado que Beli y Cazzu tenían una relación tensa, queda claro que eso está muy lejos de ser verdad e incluso hay apoyo de ellas.

Además, Belinda es gran amiga de Estibaliz Badiola, quien también es ex novia de Christian Nodal, y se les ha visto juntas en varios eventos, incluyendo el ‘Beliween’, la fiesta de Halloween anual de la cantante.

La ojiverde también hizo un fuerte descargo en su canción ‘Cactus’, pues, según sus fans, es un tema dedicado a Christian Nodal.

¿Qué dice ‘Con Otra’ y por qué aseguran que es una indirecta para Ángela Aguilar?

La nueva canción al ritmo de cumbia de Cazzu tiene un mensaje muy poderoso y algunos internautas que no solo lleva una indirecta para Ángela Aguilar, también para sus famosos padres.

“La que nada debe, nada teme. Robado se va, lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo”.

“Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña y yo ni siquiera lo miro, niña no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mala y todo se paga, no soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada”.

“No te deseo el mal, pero él te va a engañar. Será con otra y recordarás cómo te reías el día que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro

“La inseguridad lo vuelve loco, no fuiste tú el problema y yo tampoco, el amor que esperas no va a dartelo. Yo jamás te haría lo que tú me hiciste y con todo y eso que dijiste, aún así podría perdonártelo. Pero fuiste mala y todo se paga”.

La separación de Christian Nodal y Cazzu

Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación el 23 de mayo a través de un comunicado en redes sociales después de alrededor de dos años de relación y una hija en común. Apenas unas semanas después, el 10 de junio, el intérprete de ‘Adiós Amor’ reveló su noviazgo con Ángela Aguilar, quien describió su romance como una historia de amor pausada por la vida. El 24 de julio sorprendieron al mundo con su boda en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, México.

En octubre pasado, la hija menor de Pepe Aguilar dio una entrevista a ABC News en la que aseguró que todas las partes involucradas sabían de su romance con el sonorense y que todos están felizmente unidos.

Luego de varios meses de silencio, la trapera dio una entrevista al programa de radio ‘Poné la Pava’, donde aclaró que ella no estaba al tanto del romance del padre de su hija con la cantante de regional mexicano.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira, la gravedad que tiene esto es que viene de boca de uno de los protagonistas…”, declaró Julieta Cazzuchelli.

Christian Nodal y Cazzu se conocieron en persona durante un viaje de la rapera a México Instagram @cazzu

Detalló que prefirió mantenerse en silencio por respeto a los involucrados, pero tras las declaraciones de Ángela Aguilar sintió la necesidad de aclarar la información.

“Lo terrible es que dicen una mentira, hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hace poco”, explicó. “Yo me sorprendí porque yo ya la conocía (a Ángela) y ya había compartido algunas veces, entonces primero pensé que no era, luego resultó que sí”, agregó la intérprete argentina.

“Mi día cambió de la noche a la mañana inesperadamente y mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio, yo me mudaba, armaba un hogar, seguía con mi trabajo y maternaba”, explicó la ‘Nena Trampa’.