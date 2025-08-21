Suscríbete
Rare Beauty la marca de Selena Gómez lanza colaboración con Tajín

Rare Beauty se une con Tajín, un clásico de los snacks mexicanos, para lanzar el Tajín Cheek & Lip Set, con tonos inspirados en sabores como el chamoy

August 21, 2025 
Diana Laura Sánchez
Selena Gómez y Tajín colaboran en un set que incluye blush de chamoy. La cantante decidió ponerle un toque picante a su maquillaje.

Rare Beauty x Tajín, un set de rubor y labial de edición limitada con tonos vibrantes inspirados en el sabor mexicano.

La cantante en su faceta de empresaria lanzó su exitosa línea de maquillaje, con este set de cosméticos edición limitada. En palabras de la propia Selena, “estos tonos aportan intensidad, calidez y una chispa de alegría a cada ocasión”.

El set estará disponible desde este 21 de agosto exclusivamente en Sephora.com y RareBeauty.com. Su precio es de 30 dólares, y es vegano, libre de crueldad, probado dermatológicamente y apto para piel sensible.

En el comunicado oficial, la famosa expresó, “esta colaboración es una celebración de lo que nos hace únicos: nuestra cultura, nuestra energía y los momentos que nos unen”.

El set está inspirado en los tonos más representativos de Tajín Clásico y Tajín Chamoy, dos sabores que han marcado generaciones y que ahora llegan al mundo de la belleza transformados en maquillaje.

Aunque está inspirado en los sabores icónicos de Tajín, este set no es comestible y no tiene sabor. Su magia radica en los tonos, pero no en el picante.

Además, la colaboración es solidaria, ya que la marca anunció que parte de las ganancias apoyará dos causas: el Rare Impact Fund, que respalda el acceso a la salud mental para jóvenes, y la Escuela Nacional de Cerámica en México, dedica a preservar el arte y la artesanía tradicional.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
