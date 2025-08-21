Rare Beauty la marca de Selena Gómez lanza colaboración con Tajín

Selena Gómez y Tajín colaboran en un set que incluye blush de chamoy. La cantante decidió ponerle un toque picante a su maquillaje.

Rare Beauty x Tajín, un set de rubor y labial de edición limitada con tonos vibrantes inspirados en el sabor mexicano.

La cantante en su faceta de empresaria lanzó su exitosa línea de maquillaje, con este set de cosméticos edición limitada. En palabras de la propia Selena, “estos tonos aportan intensidad, calidez y una chispa de alegría a cada ocasión”.

El set estará disponible desde este 21 de agosto exclusivamente en Sephora.com y RareBeauty.com. Su precio es de 30 dólares, y es vegano, libre de crueldad, probado dermatológicamente y apto para piel sensible.

En el comunicado oficial, la famosa expresó, “esta colaboración es una celebración de lo que nos hace únicos: nuestra cultura, nuestra energía y los momentos que nos unen”.

El set está inspirado en los tonos más representativos de Tajín Clásico y Tajín Chamoy, dos sabores que han marcado generaciones y que ahora llegan al mundo de la belleza transformados en maquillaje.

Aunque está inspirado en los sabores icónicos de Tajín, este set no es comestible y no tiene sabor. Su magia radica en los tonos, pero no en el picante.

Además, la colaboración es solidaria, ya que la marca anunció que parte de las ganancias apoyará dos causas: el Rare Impact Fund, que respalda el acceso a la salud mental para jóvenes, y la Escuela Nacional de Cerámica en México, dedica a preservar el arte y la artesanía tradicional.