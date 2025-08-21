Suscríbete

Rare Beauty

Moda
Rare Beauty la marca de Selena Gómez lanza colaboración con Tajín
Rare Beauty se une con Tajín, un clásico de los snacks mexicanos, para lanzar el Tajín Cheek & Lip Set, con tonos inspirados en sabores como el chamoy
August 21, 2025
Diana Laura Sánchez