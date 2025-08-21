Entretenimiento
Rare Beauty
Moda
Rare Beauty la marca de Selena Gómez lanza colaboración con Tajín
Rare Beauty se une con Tajín, un clásico de los snacks mexicanos, para lanzar el Tajín Cheek & Lip Set, con tonos inspirados en sabores como el chamoy
August 21, 2025
·
Diana Laura Sánchez