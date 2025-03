Christian Nodal revela por qué no hablará sobre sus ex novias en medio de su supuesta batalla legal con Cazzu

Christian Nodal ha estado en medio de la polémica desde hace mucho tiempo debido a su vida personal, sobre todo lo que tiene que ver con sus relaciones románticas, sin embargo, el cantante dejó claro que no hablará de sus ex parejas.

Durante una entrevista, la periodista Flor Rubio le preguntó al intérprete de ‘No te contaron mal’ si alguna vez hablará con la prensa sobre sus temas personales, a lo que él respondió de forma contundente: “Nunca, eso nunca va a pasar”.

Aunque no dio nombres, hizo hincapié en que hay una razón muy importante para no tocar esos temas: “Yo creo que está de más. Todas las personas que han estado involucradas y con las que he estado involucrado ya tienen su vida, ya todo mundo está siguiendo su rumbo. A mí no me interesa meterle el pie a nadie”.

“Yo creo que ya, quien quedó como el bueno o el malo, la mala y el bueno, está de más, no quiero enfocarme en eso”, añadió.

El cantante de 26 años puntualizó que ya aprendió de sus errores y que en esta vida no debemos hacer infelices a nadie más.

“Es algo que se tiene que hacer. Yo siento que aprendí de todos mis errores, creo que para eso estamos aquí, para ser felices y no hacer infelices a nadie más… Hay que aprender constantemente de las subidas y bajadas”.

Christian Nodal y Cazzu se conocieron en persona durante un viaje de la rapera a México Instagram @cazzu

Christian Nodal revela que ha tomado terapia

Debido a las constantes críticas y ataques, Christian Nodal reveló que ha tenido que tomar terapia para manejar mejor esas situaciones negativas y separar lo que se dice de él en redes sociales y su vida real.

“Yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado. También fue mucha terapia todo ese asunto, creo que va por ahí, creo que cuando me enojo, hago lo que ellos quieren. Ahora voy a dejar ese juego, que hablen lo que quieran hablar”.

“Yo sí creo en las redes sociales. Sé que lo que existe en redes sociales es tanto real como es real lo que pasa en mis shows, como es real en diferentes tantos aspectos. Yo creo que he aprendido a tomar mis fuerzas y abrazar el momento, el presente”, añadió.

Los cantantes pusieron fin a su relación tras casi dos años juntos Instagram

Christian Nodal y Cazzu ¿en problemas legales?

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación en mayo de 2024, sin embargo, siempre estarán unidos a través de su hija, la pequeña Inti de apenas un año de edad.

Recientemente trascendió información que señala que los cantantes presuntamente estarían enfrentándose en una batalla legal por su hija.

Durante la gira de prensa que hizo el sonorense para promover su concierto en la Plaza de Toros, los medios tuvieron prohibido hacer preguntas referentes a Inti, según dio a conocer el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Me dijo Alex Jiménez (publirrelacionista de Nodal): ‘Gustavo, solo hay un tema delicado, te lo pido, de la niña, no (hablará) porque tienen problemas legales’”, dijo el comunicador en el programa ‘Sale el Sol’.

La última vez que Christian Nodal se refirió a su hija Inti de forma pública fue en septiembre del año pasado, después del primer cumpleaños de la bebé, celebración a la cual él asistió en Argentina, donde la niña vive con su mamá.