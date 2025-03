Christian Nodal publica un adelanto de su nueva canción, ¿a quién se la dedicó?

Christian Nodal no deja de ser tema de opinión, y es que en esta ocasión, el famoso músico y cantante mexicano compartió un adelanto de lo que será su nueva canción “El Amigo”. Mediante su cuenta de Instagram, El “Forajido” publicó un video donde se ve en lo que parece la cabina de un avión privado, mientras tiene una bebida en la mano y comienza a cantar una estrofa de la canción.

¿A quién está dedicada la nueva canción de Christian Nodal?

Del nuevo tema del cantante de regional se puede escuchar: “De cora, me alegra que ya tu vida no esté negra, que él le puso color y estás mucho mejor, se te nota y me cuentan”, dice la canción. “No es secreto que tú merecías más de lo que te di. Él fue el que ganó, yo fui el que perdí, y me frusta, hablar de eso no me gusta”, canta Nodal.

Ante esto, los fans no pudieron evitar si la canción estuviese dedicada a alguna de sus ex, Belinda o Cazzu. Y es que la canción continúa: “Yo de ese tema no opino, pero ya con los tragos les digo, que él la trata como a una reina, pero ella lo trata como amigo”, dice sobre su rival en el amor. “Y él se ve fino, de esos que se emborrachan con vino, pero yo que la conozco a ella, no le gusta, no es su estilo”, añade. “Y la verdad, juntos no se ven tan mal, pero se veía mejor conmigo”.

El tema está programado para estrenarse este próximo 20 de marzo, y sus seguidores ya están ansiosos por escuchar la canción completa. “HIT MUNDIAL”, “La ameee” y “Oye suena a la canción del año”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Quiénes son las exnovias de Christian Nodal?

La primera novia reconocida de Christian Nodal fue Belinda, con quien después de un tiempo de relación se comprometieron, pero tiempo después se anunció su ruptura.

Posteriormente, Nodal anunció su noviazgo con la trapera argentina Cazzu, con quien tuvo una bebé. Sin embargo, a poco tiempo de cumplir dos años anunciaron su separación.

Casi inmediatamente de su separación, el intérprete de “Botella tras botella” formalizó una nueva relación con Ángela Aguilar con quien se casó en julio pasado en una ceremonia íntima en una hacienda en Morelos.